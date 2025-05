Sau 4 tháng, phát hành Trái phiếu chính phủ đạt 30,6% kế hoạch cả năm

Theo VBMA, trong tháng 4 năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 20 phiên đấu thầu Trái phiếu chính phủ với tổng giá trị gọi thầu là 64.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 66,3%.

Các kỳ hạn bao gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 72,2% tổng giá trị trúng thầu, tương đương 30.640 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm có giá trị trúng thầu là 10.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 90,9%; kỳ hạn 15 năm trúng thầu 1.660 tỷ đồng với tỷ lệ 55,3%; trong khi kỳ hạn 30 năm đạt 127 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 5,1%. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu bình quân trong tháng 4 tiếp tục xu hướng giảm.

Nguồn: VBMA

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị Trái phiếu chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu đạt 152.867 tỷ đồng, tương đương 30,6% so với kế hoạch phát hành cả năm là 500.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4, khối lượng phát hành đạt khoảng 35,4% kế hoạch quý II với mục tiêu 120.000 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân trong tháng là 9,08 năm, với lãi suất trúng thầu trung bình ở mức 2,84% mỗi năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 169.374 tỷ đồng, giảm 29,1% so với tháng trước; trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 80.880 tỷ đồng, giảm 25,7%. Mức thanh khoản bình quân mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 8.469 tỷ đồng, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 4.044 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 45,9%, 31,1% và 21,3% tổng giá trị giao dịch.

Trong tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán ròng 523 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, dẫn đến tổng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối này giảm xuống còn 1.789 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Trong tháng 4, lợi suất Trái phiếu chính phủ tăng ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tháng 3. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở kỳ hạn từ 5 đến 10 năm, với biên độ dao động từ 11,1 đến 12,7 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 4 năm và 15 năm lần lượt tăng 7,2 điểm và 5,7 điểm cơ bản. Các kỳ hạn còn lại có mức tăng nhẹ, trong khoảng từ 0,8 đến 2,5 điểm cơ bản.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng thu hẹp đáng kể trong tháng, với mức chênh lệch ở kỳ hạn 5 năm là 135 điểm cơ bản và kỳ hạn 10 năm là 112 điểm cơ bản.

Về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, theo dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, thị trường ghi nhận 19 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 30.067 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 4.000 tỷ đồng. Trong tháng, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 10.318 tỷ đồng trái phiếu, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến trong 8 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 163.212 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 86.444 tỷ đồng, tương đương 53%. Ngoài ra, có hai mã trái phiếu bị ghi nhận chậm trả lãi với tổng giá trị 10,3 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 100.469 tỷ đồng, với giá trị bình quân mỗi phiên giao dịch là 5.023 tỷ đồng, giảm 13% so với mức bình quân của tháng 3.