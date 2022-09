Doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga giảm xuống mức thấp nhất 14 tháng

Doanh thu từ xuất khẩu năng lượng trong tháng 8 của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã buộc Moscow bán dầu giá rẻ và nước này siết dòng chảy khí đốt sang châu Âu.

Theo Bloomberg, việc bị một số khách hàng truyền thống ở châu Âu quay lưng buộc Nga phải bán dầu với mức giá giảm sâu tại thị trường châu Á và không được hưởng lợi từ việc giá dầu tăng.

Dù tháng 8 chứng kiến giá khí đốt giao ngay cao kỷ lục ở châu Âu, thuế khí đốt - chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong thu ngân sách của Nga - đã không thể bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ. Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã giảm đáng kể khí đốt xuất khẩu sang châu Âu trong mùa hè này với lý do các biện pháp trừng phạt đang khiến dòng chảy bị siết lại.

Theo dữ liệu mới công bố của Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ dầu và khí đốt của Nga - chiếm hơn hơn 1/3 thu ngân sách nước này - đã giảm xuống còn 671,9 tỷ Rúp (tương đương 11,1 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Con số này giảm gần 13% so với tháng 7 và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, dù giá dầu thô Urals tăng gần 10%.

Bộ Tài chính Nga nói rằng doanh thu từ dầu khí của Nga giảm trong tháng 8 là do ảnh hưởng của các quy định nộp thuế. Các nhà sản xuất dầu của Nga thường nộp thuế dựa trên lợi nhuận của quý trước vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1. Theo đó, thuế này đã làm tăng thêm 306,3 tỷ Rúp doanh thu dầu khí trong tháng 7. Do cơ sở so sánh tháng 7 cao hơn, nên doanh thu tháng 8 giảm mạnh, theo hãng tin RBC.

Dù lý do giảm là gì, nguồn thu quan trọng này của Nga có thể sẽ phải chịu một đòn giáng nữa khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến áp mức giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu xuất khẩu từ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu sang những quốc gia tham gia kế hoạch này, tuy nhiên, giá trần có thể buộc Moscow phải hạ giá dầu hơn nữa cho các khách hàng khác.