Du học sinh từ Nga từng dương tính Covid-19 không có khả năng lây nhiễm

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) sáng 17/11 vừa có thông tin khẳng định về trường hợp của nam thanh niên là du học sinh từ Nga về từng dương tính với SARS-CoV2 nhưng xét nghiệm lại đã cho kết quả âm tính.



Theo đó, thông tin từ Cục Y tế dự phòng và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm sáng nay cho biết, trường hợp du học sinh P.N.M 21 tuổi, sinh viên từ Nga về âm tính với SARS-CoV2, hiện không có khả năng lây nhiễm.

Đến nay, 50 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần (F1) với trường hợp này cũng đều âm tính.

Trước đó, nam thanh niên trên là bệnh nhân Covid-19 số 1.032, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 10/8, được cách ly tập trung tại trung đoàn 125, Chí Linh, Hải Dương, xét nghiệm lần 2 ngày 25/8 cho kết quả dương tính tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Bệnh nhân sau đó đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh từ 25/8 đến 17/9/2020.

Ngày 7/11, bệnh nhân vào khám tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội được chẩn đoán sốt vi rút và được cho về điều trị tại nhà.

Ngày 14/11, bệnh nhân xuất hiện sốt 39 độ, người mệt mỏi, vào khám lần 2 được bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội lấy mẫu PCR gửi bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm ngày 15/11 dương tính SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ngày 16/11, kết quả xét nghiệm lại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cho kết quả âm tính.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký kê khai thông tin trạm y tế, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt thời điểm mùa đông – xuân, dịp nghỉ lễ, Tết cuối năm.

Phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn. Do vậy, Bộ Y tế sẽ tiếp tục ban hành "Bộ tiêu chí phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" để các phòng khám đánh giá và khắc phục các nguy cơ chưa an toàn.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan y tế chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế, phòng khám trên địa bàn đăng ký kê khai thông tin phục vụ cho việc đánh giá theo bộ tiêu chí.

Bộ Y tế cho rằng, việc kê khai đầy đủ, trung thực là công việc quan trọng, giúp cho việc lập bản đồ các cơ sở khám, chữa bệnh an toàn theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ.