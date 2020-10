Elon Musk sắp nhận thưởng hơn 3,5 tỷ USD

Theo Business Insider, Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, đã đủ điều kiện để nhận đợt thưởng cổ phiếu thứ 4 nằm trong gói thưởng với 12 đợt được ban giám đốc công ty thông qua vào năm 2018.

Các khoản thưởng dành cho Musk được tính toán và thực thi dựa trên 2 tiêu chí: Các mục tiêu về kinh doanh của Tesla liên quan tới doanh thu, lợi nhuận, và vốn hóa.

Về vốn hóa, Tesla đã vượt xa tiêu chí vốn hóa trung bình 6 tháng đạt 250 tỷ USD của đợt thưởng thứ 4. Tính tới phiên giao dịch 23/10, vốn hóa của Tesla đạt 393 tỷ USD. Hãng xe điện này vượt mốc vốn hóa 250 tỷ USD lần đầu tiên vào tháng 7/2020.

Về mục tiêu kinh doanh, tuần trước, Tesla công bố lợi nhuận quý 3, trong đó lợi nhuận trước thuế lãi vay, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) của hãng đạt 1,8 tỷ USD. Tính chung 12 tháng qua, con số này đạt hơn 5 tỷ USD - vượt qua mục tiêu 4,5 tỷ USD cần thiết để Musk nhận khoản thưởng thứ 4, theo báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ ngày 26/10.

Gói thưởng dành cho Musk gồm các quyền chọn cổ phiếu, cho phép ông mua một lượng cổ phiếu Tesla nhất định với mức giá thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Mỗi đợt thưởng cho phép Musk mua 8,44 triệu cổ phiếu với giá 70 USD.

Tính theo giá đóng cửa 420,63 USD/cổ phiếu phiên giao dịch 23/10, đợt thưởng thứ 4 của Elon Musk trị giá 3,55 tỷ USD và ông chỉ mất 591 triệu USD để sở hữu. Tuy vậy, CEO Tesla không được bán số cổ phiếu này trong ít nhất 5 năm, theo quy định của gói thưởng.

Để Musk tiếp tục nhận khoản thuởng thứ 5, Tesla cần đạt doanh thu trong 12 tháng là 35 tỷ USD. Hiện tại, thành tích này mới đạt 28 tỷ USD. Trong báo cáo của Tesla, công ty cho biết Musk "có khả năng" sẽ đạt được mục tiêu về doanh thu 35 tỷ USD, và sẽ nhận thưởng nhiều hơn nữa trong các quý tới.

Trước đó, Musk đủ điều kiện nhận 3 khoản thưởng đầu tiên vào tháng 5, tháng 7 và tháng 9, với tổng giá trị hơn 9 tỷ USD.

Trong báo cáo quý 3, Tesla đạt lợi nhuận ròng 874 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần gấp đôi so với quý 2. Mức lợi nhuận này cũng vượt xa con số dự báo 539 triệu USD mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Nếu tính cả các hạng mục đặc biệt, lợi nhuận ròng quý 3 của Tesla đạt 331 triệu USD, tăng gấp gần ba lần so với quý 2 - thời điểm hãng bị ảnh hưởng nhiều bởi việc phải đóng cửa nhà máy.

Quý lãi này đánh dấu chuỗi 5 quý liên tiếp đạt lợi nhuận của Tesla. Với mức vốn hóa hiện nay và kết quả kinh doanh giòn giã như vậy, rất có thể Tesla sẽ sớm trở thành một thành viên chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall.

Nhà máy Tesla ở Thượng Hải hiện có công suất 250.000 xe Model 3 mỗi năm. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất xe Model Y cũng đang được Tesla lắp đặt ở Thượng Hải, Berlin và Texas. Tesla kỳ vọng Model Y sẽ trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng, và đã đặt ra mục tiêu đưa Model Y trở thành mẫu SUV bán chạy số 1 ở thị trường Mỹ, không kể xe chạy xăng hay chạy điện.