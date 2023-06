FPT IS cùng SAP đưa giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud vào thị trường Việt Nam

CLOUD ERP - XU THẾ CỦA TƯƠNG LAI

Vừa qua, Hội thảo “Tăng trưởng kinh doanh với bộ giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud” do FPT IS phối hợp tổ chức cùng SAP đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo cấp cao thuộc các doanh nghiệp tại đa dạng lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, bán lẻ, công nghệ, tài chính - ngân hàng…cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với giải pháp này.

Nhận định về bối cảnh hiện nay, ông Phan Thanh Sơn - Giám đốc Phát triển kinh doanh, FPT IS - cho rằng sự bất định và biến động không ngừng của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị vững chắc và linh hoạt, để thích ứng với các thay đổi ngày càng nhanh, đa dạng và mang tính hệ thống.

“SAP S/4HANA Public Cloud mang tới hướng tiếp cận rộng mở cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực trong việc ứng dụng nhanh chóng quy trình quản trị chuẩn quốc tế, giải quyết trọn vẹn bài toán quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động. Đặc biệt, việc triển khai mô hình này giúp tiết kiệm 50% chi phí và thời gian đưa vào sử dụng, giúp doanh nghiệp tăng tốc và bứt phá trong kinh doanh. FPT IS cam kết cùng với SAP triển khai giải pháp này tới đa dạng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cùng chung nhận định đó, ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng Giám đốc SAP Việt Nam - cho rằng với khả năng tích hợp đa dạng, mở rộng linh hoạt, SAP S/4HANA Public Cloud giải quyết toàn diện những trở ngại doanh nghiệp gặp phải khi sử dụng ERP như: nguồn lực chưa sẵn sàng, công nghệ phức tạp, chi phí cao, tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn… Có thể nói, Cloud ERP mở “cánh cửa” sử dụng ERP tới mọi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SAP S/4HANA Public Cloud là giải pháp ERP SaaS cho phép khách hàng khai thác hệ thống trên nền tảng đám mây chung của SAP, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí triển khai. Đề cập tới sự vượt trội của mô hình này so với giải pháp truyền thống, ông Ankur Dey - Region Lead (APJ), Business Development and GTM, SaaS Cloud ERP, SAP - nhấn mạnh SAP S/4HANA Public Cloud được thiết kế với hơn 800 quy trình chuẩn hóa giúp doanh nghiệp ngay lập tức có thể ứng dụng, hơn 600 APIs sẵn có tạo điều kiện cho việc kết nối tích hợp, hơn 250 kịch bản xử lý các tình huống kinh doanh điển hình cùng khả năng “địa phương hóa" phù hợp với môi trường và đặc thù kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện tại, hệ thống của SAP đã ghi nhận 200 triệu người dùng trên toàn cầu với 7,2 tỷ tài liệu tài chính đã được xử lý. Giải pháp được công nhận trong các bảng xếp hạng uy tín hàng đầu của Gartner, Forrester, IDC và tiết kiệm tới 99,7% thời gian trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp được nâng cấp bởi SAP mỗi 6 thán,g đảm bảo liên tục đáp ứng nhu cầu mở rộng và cập nhật công nghệ mới của doanh nghiệp.

Để làm rõ hơn các mô tả này, ông Sơn Trần - Presale Lead, SAP Việt Nam - đã thực hiện demo quy trình hoạt động của hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud và giới thiệu các đổi mới của giải pháp. Giải pháp được thiết kế dựa trên việc kết hợp các công nghệ tiên tiến như Bot tự động, trợ lý ảo, máy học, cùng với UI/UX tối ưu, hướng tới quy trình tự động hoá hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp có hệ thống quản trị với trải nghiệm số vượt trội. Hệ thống tích hợp thông lệ tốt nhất của các ngành trong 50 năm phát triển của SAP cùng hơn hàng trăm kịch bản xử lý tình huống kinh doanh được nhúng trực tiếp, từ đó đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng phát sinh trong tương lai của doanh nghiệp.

Ông Sơn Trần - Presale Lead, SAP Việt Nam giới thiệu các đổi mới của giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud.

TIÊN PHONG TRIỂN KHAI SAP S/4HANA PUBLIC CLOUD CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

“Bắt đầu ứng dụng SAP S/4HANA Public Cloud đơn giản như đăng ký tài khoản Netflix vậy” - nhận định từ ông Ankur Dey. Thật vậy, Cloud ERP không yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư chi phí mua phần cứng cũng như chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhưng vẫn đảm bảo toàn vẹn tính bảo mật, an toàn dữ liệu. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào các giá trị cốt lõi, phát triển sản phẩm, cải thiện mối quan hệ với khách hàng… và không cần phải lo lắng về việc phần cứng, bảo mật hay việc vận hành.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng Giám đốc SAP Việt Nam - chia sẻ, tuy đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên SAP S/4HANA Public Cloud được giới thiệu tại Việt Nam. “SAP đặt kỳ vọng lớn vào sự hợp tác chiến lược trong hơn 20 năm qua với FPT IS để tiến tới triển khai mạnh mẽ SAP S/4HANA Public Cloud tại Việt Nam. Hiện nay, FPT IS là đối tác hàng đầu của SAP, hai bên sẵn sàng song hành cùng doanh nghiệp, đến thăm từng nhà máy, văn phòng, cùng đội ngũ nghiệp vụ tìm hiểu bài toán và nút thắt để tháo gỡ, tạo đà phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai”, ông Việt nhấn mạnh.

Thêm vào đó, ông Lim Chin Ee - Kiến trúc sư giải pháp chuyển đổi số Khối Doanh nghiệp, FPT IS - cũng chia sẻ các tiêu chí quan trọng để triển khai tốt một dự án ERP. Trong đó, điều đầu tiên các doanh nghiệp cần có là giải pháp tốt cùng các quy trình, phương pháp sẵn sàng. SAP Activate Methodology là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình ứng dụng giải pháp.

Ông Lim Chin Ee - Kiến trúc sư giải pháp chuyển đổi số Khối Doanh nghiệp, FPT IS - chia sẻ các tiêu chí quan trọng để triển khai tốt một dự án ERP.

“Tiêu chí quan trọng tiếp theo là phương pháp triển khai. Các thông tin này đều sẵn có trên SAP Activate Methodology - phương pháp được đúc rút từ những thực tiến tối ưu của SAP. Yếu tố cuối cùng là xây dựng các công cụ tích hợp mạnh mẽ để cấu hình, triển khai và khởi chạy hệ thống. Với những thực hành tốt nhất từ SAP và kinh nghiệm trên đa dạng lĩnh vực của FPT IS, chúng tôi kỳ vọng sẽ triển khai SAP S/4HANA Cloud thành công cho nhiều doanh nghiệp”, ông Lim Chin Ee nhấn mạnh.

Trả lời cho câu hỏi tại sao FPT IS là đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp trong triển khai ERP nói chung và ERP Cloud nói riêng, ông Đào Duy Quang - Chuyên gia tư vấn cấp cao khối Doanh nghiệp, FPT IS - đề cập tới 3 yếu tố cốt lõi. Đầu tiên, FPT IS có 25 năm kinh nghiệm với phương pháp luận triển khai đã được thừa nhận. Tiếp theo, công ty sở hữu đội ngũ chuyên gia thấu hiểu bài toán doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, làm chủ các giải pháp của SAP. Điều quan trọng, FPT IS có bộ giải pháp chuyên ngành - “best practice" cho từng lĩnh vực, có đủ năng lực cùng kinh nghiệm để tư vấn và đồng hành tổng thể cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số. Với hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS đa dạng, FPT IS có thể tích hợp các giải pháp số xung quanh ERP một cách hiệu quả, kiến tạo cho doanh nghiệp hệ thống quản trị bền vững.

Tận dụng và tiếp nối những thành công đã đạt được, FPT IS cùng SAP sẽ tiến tới triển khai SAP S/4HANA Public Cloud tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp thiết kế lại các quy trình, dịch chuyển hoạt động sang phương thức “agile”, mở rộng kinh doanh, cải thiện hiệu suất, nâng tầm vị thế trong ngành.

Những dự án ERP tiêu biểu mà FPT IS triển khai cho các doanh nghiệp có thể kể tới: 100 ngày tinh gọn toàn bộ quy trình và nghiệp vụ toàn doanh nghiệp của Coteccons, kiến tạo “chuẩn mới” trong dự án chuyển đổi số với quy mô khủng trên 90 công ty toàn quốc của Đất Xanh, tiên phong chuyển đổi số ngành nông nghiệp cùng Tân Long, số hóa hơn 200 quy trình chuẩn giải bài toán hiệu suất lao động với Boston Pharma….

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP. Công ty đã đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP, hướng tới tầm nhìn trở thành chuyên gia trong các dự án SAP Cloud, đặc biệt là RISE S/4HANA cho thị trường trong nước. Tháng 4 vừa qua, FPT IS đã nhận liên tiếp 3 giải thưởng danh giá từ SAP bao gồm: Đối tác của năm 2022, Đối tác Rise with SAP 2022, Đối tác thị trường tầm trung 2022.