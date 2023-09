FPT Software cải tiến quy trình quản lý an toàn hàng không châu Âu bằng blockchain

Theo đó, FPT Software sẽ cùng các tổ chức tên tuổi bao gồm: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, Tập đoàn kiểm toán Big4 PwC và mạng dữ liệu Blockchain Skythread, tham gia triển khai dự án.

Các kết quả nghiên cứu của dự án về khả năng của blockchain cũng như lợi ích và hạn chế khi triển khai công nghệ này sẽ đóng góp đáng kể vào việc cải thiện quy trình quản lý an toàn trong ngành công nghiệp hàng không của EASA và các bên liên quan, cũng như khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường cao nhất trong hàng không.

Dự án này góp phần quan trọng chứng minh kinh nghiệm và khả năng vận hành công nghệ vững vàng trong lĩnh vực hàng không của FPT Software, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với EASA - một tổ chức có sức ảnh hưởng tại châu Âu, cũng như các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực hàng không trên thế giới.

"Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ đem tới một góc nhìn toàn diện về cách công nghệ blockchain giải quyết vấn đề. Việc triển khai blockchain để quản lý các bộ phận và thành phần máy bay sẽ có tác động đến toàn bộ vòng đời của các chứng chỉ, từ các tổ chức sản xuất chịu trách nhiệm cấp phát tới các tổ chức thiết kế hoặc bảo trì", Nick Careen Phó Chủ tịch điều hành, An toàn và Bảo mật của IATA chia sẻ.

"Trong lĩnh vực hàng không, việc triển khai công nghệ mới thường sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, blockchain có khả năng cải thiện hiệu suất, mức độ an toàn và đơn giản hóa các giao dịch", Inigo Arsuaga Chuyên gia Chuyển đổi số Hàng không của FPT Software cho biết. "Với dự án VIRTUA, chúng tôi sẽ có một lộ trình cho việc ứng dụng blockchain cho ngành hàng không, đóng góp các thành quả đáng kể từ việc triển khai công nghệ này”, ông Inigo nhấn mạnh.

Sự phát triển chóng mặt của ngành Hàng không đã khiến việc tích hợp công nghệ Blockchain trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều đơn vị hoạt động trong hệ sinh thái phức tạp của ngành khó có thể chia sẻ dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Blockchain có thể giải quyết những vấn đề này nhờ tính chất chia sẻ, xây dựng dựa trên cách tiếp cận phi tập trung để quản lý dữ liệu, bảo mật và trao đổi thông tin với tốc độ phản hồi nhanh hơn. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và mở ra cánh cửa cho những ý tưởng kinh doanh mới, ví dụ như vé dạng token, quản lý bảo mật danh tính, tự động hoá quá trình thanh toán và kết toán doanh thu, cải thiện vận hành mặt đất…

EASA thành lập vào năm 2002 và đóng vai trò là một cơ quan then chốt thuộc Liên minh châu Âu, có trách nhiệm giám sát và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hoạt động hàng không tại các quốc gia thành viên. Cụ thể, EASA có trách nhiệm đưa ra các quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến an toàn hàng không, đồng thời thực hiện việc chứng nhận và kiểm tra các tổ chức hàng không, máy bay và thiết bị hàng không đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và một mạng lưới đối tác rộng lớn với các tên tuổi hàng không lớn tại châu Âu, Hoa Kỳ và Việt Nam, FPT Software đã có nhiều đóng góp vào sự biến đổi của ngành công nghiệp hàng không toàn cầu thông qua các dịch vụ và giải pháp số đột phá. Năm 2017, FPT Software lần đầu hợp tác cùng Airbus thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không thế giới, trở thành một trong những đối tác đầu tiên giúp Airbus khởi động hệ sinh thái Skywise tại châu Á Thái Bình Dương.

Hai công ty cũng hợp tác với nhiều mảng công nghệ khác nhau để hỗ trợ một số hãng hàng không lớn cải thiện hiệu suất hoạt động, đảm bảo tính liên tục cập nhật dữ liệu hoàn chỉnh, tiết kiệm chi phí vận hành. Tại châu Âu, FPT Software đã củng cố sự hiện diện vững chắc tại 8 quốc gia, hợp tác với gần 100 tổ chức, doanh nghiệp.