Giá vàng bật tăng, USD trượt dốc

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh sáng nay (21/10), sau khi tăng nhẹ vào đêm qua, đưa giá vàng miếng trong nước đi lên. Giá USD trên thị trường tự do tụt giảm, trong khi giá USD ngân hàng vẫn đi ngang.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56 triệu đồng/lượng và 56,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng tăng, nhưng giữ khoảng cách thấp hơn giá vàng miếng khoảng trên 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 53,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,1 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 53,58 triệu đồng/lượng và 54,28 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.919,5 USD/oz, tăng 12,7 USD/oz, tương đương tăng gần 0,7%, so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Phiên ngày 20/10 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 2,6 USD/oz, chốt ở 1.906,8 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương hơn 53,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ từ 2,5-2,7 triệu đồng/lượng. Hôm qua, mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng. Biến động về khoảng cách cho thấy giá vàng trong nước đang ổn định hơn giá vàng thế giới.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng quốc tế tăng nhờ đồng USD xuống giá khi giới đầu tư có hy vọng mới về một gói kích thích kinh tế có thể được Quốc hội Mỹ thông qua trước ngày bầu cử Tổng thống 3/11.

Trong phiên sáng tại châu Á, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD có lúc giảm khoảng 0,2%, về vùng 92,9 điểm, từ mức chốt 93,07 điểm vào đêm qua. Đầu tuần, chỉ số này còn ở mức 93,7 điểm.

Nhà Trắng và các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đang tiến gần hơn tới nhất trí về một gói kích cầu mới. Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng chấp nhận một kế hoạch quy mô lớn, mặc sự phản đối từ trong chính Đảng Cộng hòa của ông.

Một lượng tiền lớn được đưa vào nền kinh tế Mỹ thông qua một kế hoạch như vậy sẽ gây áp lực lạm phát, mà vàng lại là kênh đầu tư chống lạm phát hiệu quả.

Cũng theo Reuters, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hiện nắm gần 1.270 tấn vàng. Phiên ngày 20/10, quỹ này bán ròng 0,23% khối lượng nắm giữ.

Giá USD tự do sáng nay giảm theo đồng USD trên thị trường quốc tế. Tại Hà Nội, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.195 đồng (mua vào) và 23.225 đồng (bán ra), giảm 20 đồng/USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank đi ngang ở mức 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.