Giá vàng miếng tiến sát 57 triệu đồng/lượng, USD tự do lên 23.400 đồng

Giá vàng thế giới đạt mức cao nhất hơn 2 tháng, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/1) lên gần 57 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giữ đà tăng, lên mốc 23.400 đồng, trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại đi xuống.

Lúc hơn 10 trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,35 triệu đồng/lượng và 56,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán ra hiện tăng 400.000 đồng/lượng tại DOJI và tăng 300.000 đồng/lượng tại SJC. Nếu so với mức chốt của năm 2020, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 900.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng 300.000-400.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 55,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo biểu đồ giá vàng của DOJI, giá vàng miếng đang đắt nhất kể từ đầu tháng 11/2020. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.943,4 USD/oz, tăng 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày 4/1, giá vàng tăng 44,2 USD/oz, tương đương tăng 2,3%, đạt 1.943,2 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang ở vùng đỉnh của 2 tháng nhờ sự suy yếu của đồng USD. Đồng bạc xanh đang ở vùng đáy của 3 năm khi giới đầu tư chờ cuộc bầu cử phụ dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 tại bang Georgia. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện khỏi tay Đảng Cộng hòa, đồng nghĩa nắm lưỡng viện Quốc hội Mỹ, thì các chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ dễ dàng được thông qua hơn. Trong trường hợp đó, chính quyền ông Biden có thể đẩy mạnh chi tiêu và kích cầu, gây thêm áp lực mất giá lên USD và làm lợi cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay dao động quanh ngưỡng 89,7 điểm, không thay đổi nhiều so với sáng qua, nhưng giảm hơn 0,1% so với mức chốt của năm 2020.

"Có khả năng (chính quyền ông Biden) sẽ đưa ra kế hoạch kích cầu quy mô lớn, dẫn tới đồng USD mất giá thêm", chuyên gia Jeffrey Sica thuộc Circle Squared Alternative Investments phát biểu với hãng tin Reuters. "Cuộc bầu cử phụ tuần này có thể sẽ là một sự kiện gây biến động mạnh đối với giá vàng".

Ngoài ra, giới đầu tư còn mua vàng để phòng ngừa rủi ro khi Covid-19 leo thang ở nhiều nơi như Anh và Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4/11 đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc để chống lại làn sóng virus mới ở nước này.

Theo Reuters, biến thể mới của Covid-19 tìm thấy ở Anh có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá vàng. Các chuyến bay từ Nam Phi hiện đã bị cấm, có khả năng gây cản trở xuất khẩu các kim loại quý từ nước này như vàng, bạch kim và palladium.

Trái với xu hướng giảm của đồng USD trên thị trường quốc tế, giá USD tự do trong nước tiếp tục đi lên. Một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội sáng nay báo giá USD ở mức 23.360 đồng (mua vào) và 23.400 đồng (bán ra), tăng tương ứng 20 đồng và 10 đồng so với sáng qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết giảm 10 đồng, còn 23.000 đồng và 23.180 đồng, tương ứng giá mua và bán.