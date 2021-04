Giá vàng miếng vọt tăng 300.000 đồng, lên gần 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giữ xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần hôm nay (19/4), kéo giá vàng miếng lên gần mức 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giảm trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại tăng nhẹ.



Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,85 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,48 triệu đồng/lượng và 55,83 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 300.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 6,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh này kéo giãn so với mức chênh 6 triệu đồng/lượng vào cuối tuần, một dấu hiệu cho thấy giá vàng miếng sáng nay tăng nhanh hơn so với giá vàng thế giới.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng từ 200.000-500.000 đồng/lượng so với cuối tuần, dao động trên ngưỡng 53 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 52,6 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,3 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 600.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 52,59 triệu đồng/lượng và 53,24 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.778,4 USD/oz, tăng 0,9 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York – theo dữ liệu từ Kitco.com. Mức giá này tương đương 49,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi đà suy yếu của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuần trước, giá kim loại quý này tăng gần 2%, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tụt dưới mức 1,6% từ mức đỉnh 14 tháng hơn 1,77% hồi cuối tháng 3. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD cũng giảm khoảng 0,7% trong tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sáng nay tiếp tục giảm nhẹ, còn 1,568%, theo dữ liệu từ CNBC. Dollar Index tăng nhẹ lên gần 91,7 điểm, từ mức 91,5 điểm chốt tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng giá vàng còn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu vàng vật chất khởi sắc ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) mới đây cấp phép nhập khẩu 150 tấn vàng, trị giá khoảng 8,5 tỷ USD.

Theo một số chuyên gia, với những yếu tố hỗ trợ như hiện tại, giá vàng có thể tái lập mốc 1.800 USD/oz trong tuần này. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, giá vàng miếng trong nước có thể dễ dàng quay lại mốc 56 triệu đồng/lượng. Lần gần đây nhất giá vàng miếng trên 65 triệu đồng/lượng là vào đầu tháng 3.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.620 đồng (mua vào) và 23.670 đồng (bán ra), giảm 20 đồng so với thứ Bảy.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.985 đồng và 23.165 đồng, tăng 5 đồng so với ngày thứ Bảy.