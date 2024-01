Giá vàng tăng vì căng thẳng Trung Đông, “cá mập” SPDR Gold Trust vẫn liên tục xả

Giá vàng thế giới tăng khi giới đầu tư lo ngại xung đột vũ trang có thể lan rộng ở Trung Đông sau một vụ tấn công vào binh sỹ Mỹ tại khu vực này vào cuối tuần vừa rồi, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/1) tăng 100.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán ròng vàng trong bối cảnh thị trường chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 14 USD/oz, tương đương tăng gần 0,7% so với chốt tuần trước, đạt 2.033,8 USD/oz. Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,9 USD/oz so với đóng cửa phiên New York, tương đương giảm 0,14%, giao dịch ở mức 2.030,9 USD/oz.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư tăng lên sau tin về vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Mỹ ở Jordan. Hôm Chủ nhật, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do phiến quân có sự hậu thuẫn của Iran thực hiện đã khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và ít nhất 34 người khác bị thương tại khu vực biên giới giữa Jordan và Syria - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Đây là vụ tấn công chết người đầu tiên nhằm vào lực lượng của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra ở dải Gaza vào tháng 10 năm ngoái.

“Vụ việc này đã đẩy căng thẳng ở Trung Đông lên cao hơn, kéo theo nhu cầu mua vàng và bạc như một ‘hầm trú ẩn’”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang tin kim loại quý Kitco Metals nhận định

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng có lợi cho giá vàng, khi lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm dưới mốc 4,1%. Tuy nhiên, đồng USD tăng giá tiếp tục gây áp lực mất giá đối với kim loại quý. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 103,6 điểm, từ mức 103,5 điểm chốt tuần trước.

Nhà đầu tư cũng thận trọng trước khi Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ đầu tiên của năm 2023 vào ngày thứ Ba và kết thúc cuộc họp vào ngày thứ Tư. Thị trường hiện tại gần như chắc chắc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 97% Fed không thay đổi lãi suất khi đưa ra tuyên bố vào buổi chiều thứ Tư theo giờ địa phương.

“Cuộc họp này của Fed có thể sẽ mang tới một vài tín hiệu về việc lãi suất khi nào sẽ giảm, và liệu Fed đang nghiêng về cứng rắn hay mềm mỏng về chính sách tiền tệ”, ông Wyckoff nhận định.

Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters công bố hôm thứ Hai cho thấy giới chuyên gia dự báo rằng tình trạng bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu và việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới trong năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá vàng vẫn đang đối mặt với những “cơn gió ngược” là xu hướng tăng của đồng USD và kỳ vọng về thời điểm cho đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed bị đẩy lùi từ tháng 3 sang tháng 5.

Ngoài ra, giá vàng cũng gặp bất lợi khi các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng duy trì xu hướng bán ròng đã kéo dài hàng năm nay. ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm hơn 1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn dưới 855 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã bán ròng 5 tấn vàng.

Lúc hơn 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 74,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,75 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 63,9 triệu đồng/lượng và 65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 74,3 triệu đồng/lượng và 76,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới quy đổi tương đương gần 60,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, bằng với sáng hôm qua. Giá vàng thế giới tăng mà giá quy đổi không tăng là do tỷ giá USD/VND giảm mạnh.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 4,6 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.305 đồng (mua vào) và 24.675 đồng (bán ra), giảm 75 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.