Giá vàng tăng vọt lên đỉnh 2 tháng nhờ sự mềm mỏng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng thế giới tăng gần 30 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đạt đỉnh gần 2 tháng, sau khi các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này đưa ra quan điểm mềm mỏng về vấn đề lãi suất.

Giá vàng trong nước sáng nay (6/11) tăng mạnh theo giá vàng thế giới, giá USD tự do cũng đi lên.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 26,2 USD/oz, tương đương tăng gần 1,5%, chốt ở 1.819 USD/oz. Mức giá này tương đương 49,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank vừa chưa tính chi phí liên quan.

Giá vàng giao tháng 12 tăng 1,3%, chốt ở 1.816,8 USD/oz.

Vàng tăng giá mạnh bất chấp số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ khả quan hơn dự kiến.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 531.000 công việc mới trong tháng 10, vượt xa dự báo 450.000 công việc mới mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Báo cáo cũng điều chỉnh tăng con số việc làm mới đã từng gây thất vọng của tháng 9 là 194.000 lên 312.000 công việc. Con số của tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng tương tự.

Nhà đầu tư đang tin rằng “báo cáo lao động khả quan sẽ không làm thay đổi quan điểm mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tuần này”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya thuộc Oanda phát biểu.

Hôm thứ Tư, Fed giữ quan điểm rằng lạm phát chỉ là vấn đề tạm thời và ngân hàng trung ương này sẽ không vội tăng lãi suất. Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng giữ nguyên lãi suất, thay vì tăng như dự báo trước đó của giới đầu tư.

Đầu tuần này, giá vàng chịu áp lực giảm mạnh vì thị trường lo các ngân hàng trung ương sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn. Tuy nhiên, sự mềm mỏng của Fed và BOE đã đưa giá vàng tăng vọt trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu. Cả tuần, giá vàng tăng 1,8%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 8.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên có vẻ đã được tiếp thêm sức mạnh từ lập trường không vội vã của Fed trong vấn đề tăng lãi suất”, nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM nhận định. Theo ông Otunuga, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng giúp vàng tăng giá.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về 1,455%, mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng.

Nhu cầu vàng vật chất ở Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ nhì thế giới, tăng mạnh trong tuần này, khi người tiêu dùng tranh thủ giá giảm vào đầu tuần để mua nữ trang cho mùa lễ hội.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt tuần ở ngưỡng 94,2 điểm, tăng 0,1% trong cả tuần.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 58,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 170.000 đồng/lượng và 220.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,75 triệu đồng/lượng và 52,45 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 58,1 triệu đồng/lượng và 58,8 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 8,9 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 9,4 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch rút ngắn cho thấy giá vàng miếng tăng ít hơn mức tăng của giá vàng thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.390 đồng (mua vào) và 23.450 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. Trước đó, trong vòng 2 ngày, giá USD tự do đã giảm 120 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.570 đồng và 22.770 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 10 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức giảm trong 3 ngày lên 80 đồng.