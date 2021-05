Giao thông kết nối tạo “cú hích” cho bất động sản liền kề Tp.HCM

Trong năm 2021, nhà đầu tư có xu hướng về vùng lân cận, sẵn sàng “đón sóng” ngay sau khi UBND Tp.HCM kiến nghị mở rộng hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm kết nối giữa Tp.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

GIAO THÔNG KẾT NỐI GIỮA TP.HCM - CẦN GIUỘC

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.HCM, vừa qua Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM đã phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tiến hành kiểm tra và rà soát quy hoạch giữa hai địa phương. Theo đó, đưa ra đề xuất kết nối giao thông liên kết giữa hai vùng với 23 vị trí.

Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mở rộng QL50 đi qua hai huyện Bình Chánh và Cần Giuộc với tổng số vốn đầu tư lên đến 2.150 tỷ đồng. Tiếp theo là tuyến đường Lê Văn Lương (Nhà Bè) nối đường tỉnh lộ 826C (Cần Giuộc), vốn đầu tư khoảng 1.030 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Tp.HCM khoảng 790 tỷ đồng, đoạn Long An là 240 tỷ đồng.

Theo nhận định của Sở Giao thông Vận tải, giao thông kết nối giữa Tp.HCM và Long An sẽ là tiền đề giúp gia tăng giá trị cộng hưởng, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế tại cả hai địa phương. Sở kiến nghị UBND Tp.HCM thống nhất chủ trương đầu tư các tuyến đường trên trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo các chuyên gia, chính hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng thuận tiện, sự phát triển đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng đã và đang tạo ra những lực đẩy mang tính cộng hưởng giúp Long An tiếp tục phát triển đúng với tiềm lực sẵn có của địa phương. Một khi những công trình giao thông trọng điểm hoàn thiện sẽ kéo giá trị bất động sản tăng theo, mở ra cơ hội sinh lợi đầy hấp dẫn cho giới đầu tư.

XU HƯỚNG RỜI TRUNG TÂM VỀ VÙNG PHỤ CẬN

Những năm gần đây, một bộ phận người dân đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM đang có xu hướng rời trung tâm về vùng lân cận nhằm tìm kiếm những dự án nhà ở có chất lượng sống tốt với mức giá mềm hơn so với khu vực trung tâm. Vì thế, những địa phương lân cận Tp.HCM như Long An, Đồng Nai hay Bình Dương trở thành tầm ngắm của các doanh nghiệp bất động sản, nơi quỹ đất còn nhiều để có thể phát triển các mô hình đô thị vệ tinh, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc ngày càng cao của người lao động.

Với vị thế nằm liền kề Tp.HCM, Long An đứng trước nhiều cơ hội phát triển kinh tế, đặc biệt là dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Những năm qua, địa phương này liên tục chào đón sự xuất hiện của những dự án bất động sản công nghiệp quy mô lớn. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Long An thu hút được 73 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 297,9 triệu USD, 77 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 155,1 triệu USD. Cũng từ đây, một cộng đồng cư dân gồm chuyên gia, người lao động đòi hỏi một môi trường sống chất lượng, tiện nghi, hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

Nhận định về tiềm năng phát triển của bất động sản Long An, theo ông Nguyễn Thanh Quyền (CEO Thắng Lợi Group), dân số Tp.HCM hiện đã lên đến 11 triệu dân, hầu hết đều đang trong độ tuổi lao động. Trong khi, mặt bằng giá tại các khu vực trên địa bàn thành phố ngày một tăng, hầu hết những căn hộ có mức giá từ 25-35triệu đồng/m2 từ lâu đã mất hút trên thị trường. Điều này đã kéo xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư bất động sản về Long An sẽ ngày một tăng, nơi có quỹ đất rộng để có thể phát triển những dự án đô thị vệ tinh với mức giá dễ thở với người có thu nhập trung bình.

The Sol City - dự án tọa lạc trên tuyến giao thông huyết mạch Bến Lức – Long Thành.

Thực tế cho thấy, từ đầu năm 2020 đến nay, địa phương này đã và đang chào đón hàng loạt những dự án bất động sản quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, đồng bộ giữa nhu cầu sống và làm việc của người dân. Nổi bật trong số đó phải kể đến The Sol City, dự án có quy mô rộng lên đến 103ha, tọa lạc trên địa bàn huyện Cần Giuộc (Long An).

Nằm ngay trên tuyến cao tốc huyết mạch Bến Lức - Long An, The Sol City là dự án đầy tiềm năng khi đáp ứng đủ những yếu tố cần thiết của một nơi an cư lẫn đầu tư: giao thông kết nối - tiện ích đồng bộ - quy hoạch bài bản - pháp lý hoàn chỉnh.

Với 39 tiện ích thiết thực, lại nằm giáp ranh Tp.HCM khi chỉ mất 20 phút di chuyển vào trung tâm, The Sol City được kỳ vọng là một trong những dự án “đinh” đón một bộ phận lớn người lao động và chuyên gia về địa phương để phát triển các dự án kinh tế quy mô lớn.