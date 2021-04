Gợi ý những trang phục chào hè với Hoa hậu Tiểu Vy

Cuộc thi "The Most Instagrammable Hotel in the World" do Luxury Travel Advisor tổ chức thường niên được đông đảo độc giả và các hãng lữ hành quan tâm.

Khu nghỉ dưỡng Alma tọa lạc trên Bãi Dài tuyệt đẹp của bán đảo Cam Ranh nguyên sơ vừa được vinh danh trong cuộc thi "The Most Instagrammable Hotel in the World" (tạm dịch "Khách sạn có ảnh chụp Instagram đẹp nhất thế giới") do tạp chí Luxury Travel Advisor của Mỹ tổ chức trong tháng 3 vừa qua.

Hàng chục nghìn độc giả của Luxury Travel Advisor đã bình chọn Alma Resort là khu nghỉ dưỡng có ảnh chụp Instagram đẹp nhất ở khu vực Châu Á và Ấn Độ Dương, và là 1 trong 4 khu nghỉ dưỡng có ảnh chụp Instagram đẹp nhất trên thế giới trong cuộc thi năm nay.

Tọa lạc trên nền diện tích rộng 30ha trên vịnh thiên đường Cam Ranh, Alma Resort là khu nghỉ dưỡng vận hành độc lập, nổi tiếng với vị trí nhìn ra Bãi Dài tuyệt đẹp. Hình ảnh bình minh ngoạn mục phản chiếu trong hồ bơi của Alma Resort đã giúp khu nghỉ dưỡng vượt qua vòng sơ tuyển, cùng với 64 khách sạn khác trên thế giới cùng nhau tranh tài qua sáu vòng bình chọn của vòng chung kết.

Hình ảnh bình minh ngoạn mục phản chiếu trong hồ bơi của Alma Resort đã giúp khu nghỉ dưỡng vượt qua vòng sơ tuyển, trở thành một trong 64 khách sạn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi, cùng nhau tranh tài qua sáu vòng bình chọn.

Kết quả cuối cùng đã được công bố vào ngày 11/4 vừa qua. Vị trí quán quân và á quân lần lượt thuộc về hai khu nghỉ dưỡng The Shore Club (quần đảo Turks & Caicos) và Laqua Charme & Boutique (Ý). Hai vị trí còn lại của Top 4 là Alma Resort (Việt Nam) và Aga Reef Resort (Samoa).

Khai trương tháng 12/2019, khu nghỉ dưỡng năm sao Alma Resort trong thời gian gần đây đã thu hút nhiều ngôi sao đến trải nghiệm, đáng kể đến như ca sĩ Quang Vinh, Bảo Thy, Đan Trường, diễn viên Tuấn Trần, cặp đôi vàng Thủy Tiên - Công Vinh, v.v.

"Thật tuyệt vời khi vừa khai trương tháng 12/2019, khu nghỉ dưỡng gia đình rộng 30ha của chúng tôi đã được công nhận là một trong bốn khu nghỉ dưỡng có ảnh chụp Instagram đẹp nhất trên toàn thế giới. Điều này càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của các khu nghỉ dưỡng hạng sang của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", Tổng quản lý Alma Resort, ông Herbert Laubichler-Pichler chia sẻ.