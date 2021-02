Hải Dương xét nghiệm Covid-19 gần 1.500 công nhân ngay sau Tết

Sáng 14/2 (mùng 3 Tết), tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.



Trong sáng nay, có 3 doanh nghiệp với hàng nghìn công nhân sẽ tổ chức sản xuất sớm ngay sau Tết Tân Sửu. Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trực tiếp đi kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm này.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã hỗ trợ 300 sinh viên tình nguyện tham gia cùng cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu các bệnh phẩm.

Trong ngày 14/2, gần 1.500 công nhân của 3 công ty gồm: Công ty Best Pacific (Khu công nghiệp Cẩm Điền) sản xuất vải, linh kiện may mặc; Công ty UMC lắp ráp linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Tân Trường và Công ty Xăng dầu Đại An được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, công nhân được an toàn, các công ty này sẽ đi vào sản xuất.

Ông Phạm Xuân Thăng cho biết, các công nhân là người ngoại tỉnh làm việc tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng đã ở lại cùng đón Tết với chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: chống dịch vẫn đảm bảo kinh tế phát triển.

Tính đến sáng 14/2, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 430 ca mắc Covid-19 trong đợt bùng phát dịch mới. Hiện nay, huyện Cẩm Giàng và Tp. Chí Linh vẫn tiếp tục phong toả để kiểm soát tình hình dịch bệnh bên trong các khu vực này.

Bộ Y tế nhận định, nhìn chung tình hình dịch tại Hải Dương đã được kiểm soát, riêng huyện Cẩm Giàng và Chí Linh có khả năng có thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa. Hải Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện các trường hợp mắc.

Hải Dương đang xây dựng kế hoạch liên ngành triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, ưu tiên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các doanh nghiệp trong vùng có dịch như các khu công nghiệm thuộc địa bàn Tp Chí Linh, huyện Cẩm Giàng…

Theo đó, các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài các cụm công nghiệp bắt buộc đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động; các nhà máy, phân xưởng và công nhân phải bảo đảm an toàn về phòng chống dịch mới được tiếp tục sản xuất.