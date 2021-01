Báo cáo “Virus bất bình đẳng” mới công bố của Oxfam chỉ ra rằng, kể từ khi Covid -19 tấn công, người giàu càng giàu lên còn người nghèo càng nghèo đi.



Đại dịch Covid-19 nguy cơ khiến bất bình đẳng kinh tế đồng loạt gia tăng ở hầu hết các quốc gia, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thế kỷ gần đây. Bất bình đẳng gia tăng đồng nghĩa với việc phải rất lâu để người nghèo trên thế giới có thể trở lại cuộc sống như trước đại dịch, lâu gấp 14 lần (tức kéo dài hơn một thập kỷ) so với khoảng thời gian để 1.000 tỷ phú giàu nhất, chủ yếu là nam giới da trắng, khôi phục tài sản của mình.

Những người giàu nhất đã vượt qua giai đoạn suy thoái. Tổng giá trị tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất thế giới đã tăng thêm 500 tỷ USD kể từ khi bắt đầu đại dịch - thừa khả năng trả tiền vaccin Covid-19 cho tất cả mọi người và đảm bảo không ai bị đẩy vào cảnh nghèo đói vì đại dịch. Đồng thời, đại dịch cũng châm ngòi cho cuộc khủng hoảng việc làm tồi tệ nhất trong hơn 90 năm qua, với hàng trăm triệu người hiện đang thiếu hoặc không có việc làm.

Hầu hết mọi người trên Trái đất chỉ có từ 2 đến 10 USD mỗi ngày để chi tiêu, và phải sống trong các khu ổ chuột. Trước khi khủng hoảng ập đến, họ chỉ kiếm được vừa đủ để sống qua ngày, và đang bắt đầu hình dung về một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái mình. Họ có thể là những tài xế taxi, thợ cắt tóc, tiểu thương ở chợ, hoặc là bảo vệ, lao công, đầu bếp. Họ cũng có thể là công nhân nhà máy và nông dân.

Phụ nữ tiếp tục là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trên toàn cầu, phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong các ngành nghề trả lương thấp và bấp bênh, vốn chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. Nếu tỷ lệ nam và nữ lao động trong những ngành này là tương đương nhau, 112 triệuphụ nữ sẽ không phải chịu nguy cơ cao bị mất việc làm hoặc thu nhập. Phụ nữ cũng chiếm khoảng 70% lực lượng lao động trong lĩnh vực chăm sóc xã hội và y tế toàn cầu - những công việc thiết yếu nhưng thường bị trả lương thấp, đồng thời khiến họ có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn.

Farida, công nhân trong một nhà máy may mặc ở Bangladesh, đã bị mất việc vào tháng 4 vừa qua. Lúc đó, cô đang mang bầu 8 tháng nhưng không nhận được bất kỳ quyền lợi thai sản nào mà lẽ ra cô phải được hưởng theo quy định của pháp luật. Cô nói: “Trong lúc mang thai mà còn phải gánh thêm nỗi lo về dịch bệnh, thất nghiệp, không được tiền trợ cấp... khiến tôi cảm thấy như muốn phát điên”.

Người gốc Phi ở Brazil có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn 40% so với người da trắng. Gần 22.000 người da đen và người Latinh ở Hoa Kỳ sẽ vẫn còn sống nếu tỷ lệ tử vong do Covid-19 của họ bằng với người da trắng. Tỷ lệ nhiễm bệnh lẫn tỷ lệ tử vong đều cao hơn ở những khu vực nghèo của các nước như Pháp, Ấn Độ, và Tây Ban Nha. Những vùng nghèo nhất của Anh có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao gấp đôi những vùng giàu nhất.

Khảo sát của Oxfam với các nhà kinh tế học về tác động của Covid-19 với bất bình đẳng.

Bà Gabriela Bucher, Giám đốc Điều hành của Oxfam International, cho biết, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng bất bình đẳng chưa từng thấy trong lịch sử. Tình trạng phân hóa giàu nghèo sâu sắc cũng nguy hiểm chết người không kém gì virus. Các nền kinh tế bị thao túng đang mang lại của cải cho tầng lớp thượng lưu siêu giàu, những người đang vượt qua đại dịch trong sự xa hoa, trong khi những người ở tuyến đầu - nhân viên bán hàng, nhân viên y tế và tiểu thương - đang phải vật lộn để kiếm ăn và trang trải các khoản chi phí.

“Bất bình đẳng cực đoan không phải là không thể tránh khỏi, mà phụ thuộc vào lựa chọn của các chính phủ. Họ phải nắm lấy cơ hội này để xây dựng những nền kinh tế hậu Covid-19 bình đẳng hơn, bao trùm hơn, bảo vệ hành tinh và chấm dứt đói nghèo”, bà Bucher nhấn mạnh.