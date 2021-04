HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống 6,6%

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á mang tên “Vẫn nằm trong tầm ngắm” vừa được HSBC công bố, các chuyên gia của HSBC đánh giá, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 1/2021 đạt được phần lớn là nhờ các hoạt động đối ngoại diễn ra thật tươi sáng.



Cụ thể, xuất khẩu trong quý 1/2021 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu đối với các mặt hàng thiết bị điện tử và máy móc tăng. Đặc biệt, xuất khẩu đã được hưởng lợi từ một chu kỳ công nghệ toàn cầu gia tăng mạnh mẽ và sự quan tâm dành cho các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài diễn ra khá ổn định. Trong khi đó, các chỉ số thường kỳ cũng chỉ ra rằng lĩnh vực sản xuất truyền thống cũng xuất hiện những dấu hiệu phục hồi mới. Xu hướng đáng khích lệ này sẽ tiếp tục đi song song với việc nhu cầu toàn cầu được cải thiện.

Trái ngược với khả năng phục hồi từ bên ngoài, HSBC đánh giá, chuyển biến của nhu cầu trong nước vẫn còn khá đình trệ do việc tái áp dụng các biện pháp ngăn cách xã hội nghiêm ngặt bị kéo dài. Trên thực tế, các chỉ số thể hiện việc di chuyển đi lại của người Việt Nam đã giảm xuống, dẫn đến tăng trưởng dịch vụ bị giảm sút. Cùng với những lo ngại liên tục về thị trường lao động yếu kém, dữ liệu thu được nhiều khả năng chỉ ra mức tiêu thụ chậm lại.

“Tuy nhiên, khi làn sóng bùng phát dịch lần thứ ba đã được kiểm soát, nhu cầu trong nước có khả năng sẽ hồi sinh trong thời gian tới”, HSBC dự báo.

Với diễn biến kinh tế quý 1/2021, Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC vừa điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam xuống còn 6,6%, cho thấy mức độ phục hồi của quý 1/2021 kém hơn dự kiến.

Tuy vậy, HSBC cũng cho rằng, với sự gia tăng của chu kỳ công nghệ, dòng vốn FDI ổn định và nhiều Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), Việt Nam vẫn tự hào là một trong những nước có triển vọng tăng trưởng sáng giá nhất ở châu Á.

Áp lực lạm phát tiếp tục giảm nhẹ, chỉ tăng trung bình 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I/2021, một phần do những tác động cơ bản. Giá thực phẩm đang được điều chỉnh do giá thịt lợn đã quay trở lại mức bình thường và điều này có khả năng sẽ bù đắp những tác động của giá dầu cao hơn.

Ngoài ra, đồng tiền ổn định sẽ làm giảm bớt lo ngại về tỷ giá hối đoái cao chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng. Xem xét tất cả những yếu tố trên, Khối Nghiên cứu Kinh tế cũng dự đoán lạm phát trung bình của Việt Nam trong năm 2021 sẽ ở mức 3%.

“Một khi lạm phát không còn là một vấn đề đáng lo ngại thì NHNN có thể linh hoạt hơn để giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình trong năm 2021”, các chuyên gia của HSBC nhấn mạnh.

Trong bối cảnh chính sách tài khóa tại Việt Nam bị hạn chế, chính sách tiền tệ vẫn đóng vai trò chủ đạo thực hiện hầu hết các biện pháp nặng để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế.

“Cùng với áp lực lạm phát nhẹ, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách cho đến quý 2/2022 trước khi có thể đưa ra mức tăng lãi suất 25 điểm phần trăm vào quý 3/2022. Điều này sẽ đưa lãi suất tái cấp vốn lên 4,25% vào cuối năm 2022”, HSBC kỳ vọng.

Trong khi chính sách tài khóa của Việt Nam bị hạn chế do nợ công tăng cao, vẫn cần một số biện phát hỗ trợ ngắn hạn và có mục tiêu cho các lĩnh vực và cá nhân đang gặp khó khăn để gia tăng quá trình phục hồi.

Đồng thời, các chuyên gia của HSBC kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực củng cố tài khóa trong năm 2021. “Chúng tôi dự báo thâm hụt tài khóa sẽ giảm từ 5,2% GDP trong năm 2020 xuống còn 4,7% vào năm 2021, đưa nợ công xuống dưới 60% GDP”, HSBC dự báo.

Dẫu nhận định kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi nhanh chóng nhưng HSBC cũng đưa ra cảnh báo những rủi ro đáng chú ý đối với kinh tế Việt Nam năm 20201. Trong đó, đầu tiên và quan trọng nhất là việc triển khai tiêm chủng có nguy cơ bị kéo dài mà có thể làm chậm quá trình phục hồi dịch vụ du lịch của đất nước;

Tiếp đến là thị trường lao động yếu vẫn là một lực cản cho việc hồi phục tiêu dùng cá nhân. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm kể từ quý 3/2020 một phần lớn thị trường lao động của Việt Nam vẫn nằm trong khu vực phi chính thức.

Do đó, để đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, HSBC khuyến nghị: “Hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động dễ bị tổn thương vẫn nên là nhiệm vụ trọng tâm”.