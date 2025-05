Khánh thành Tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại Nghệ An

Hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), tối 15/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Bộ Công an tổ chức trọng thể Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và Khánh thành công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại Nghệ An.

Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Nghệ An và các địa phương.

Ngày 16/6/1957, sau 51 năm xa quê hương để lên đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên trở về thăm lại Kim Liên, nơi Người đã cất tiếng khóc chào đời, lớn lên trong vòng tay của gia đình, quê hương và truyền thống yêu nước.

Dẫu đã đi khắp năm châu, bốn bể, nhưng trong trái tim Người, hình ảnh làng Sen, núi Chung, dòng sông Lam… luôn in đậm như một phần máu thịt. 4 năm sau, ngày 8/12/1961, Bác trở lại thăm quê lần thứ hai.

Cả hai lần về quê, Người đều để lại trong lòng đồng bào “quê hương nghĩa trọng tình cao” những ấn tượng sâu đậm không chỉ bởi phong cách mộc mạc, giản dị, gần gũi, mà còn bởi tình yêu quê hương son sắt, nỗi trăn trở về sự nghiệp xây dựng đất nước và khát vọng dựng xây một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, hạnh phúc.

Công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đây không chỉ là công trình nghệ thuật tiêu biểu, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình cảm, lòng biết ơn và sự kính trọng đặc biệt đối với Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường.

Trong phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Từ nay, trong quần thể không gian Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên có thêm công trình vô cùng có ý nghĩa.

“Sự hiện diện của bức tượng Bác về thăm quê làm cho mọi người luôn thấy Bác như vẫn bên ta mỗi ngày, với trái tim yêu thương mênh mông và tình cảm thiêng liêng với quê hương “nghĩa trọng tình cao”; nhắc nhở mỗi chúng ta luôn ghi nhớ và cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng quê hương ta, đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng của đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam về công trình giàu ý nghĩa lịch sử, chính trị, nghệ thuật và nhân văn sâu sắc này; trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng hành trong quá trình xây dựng Tượng “Bác Hồ về thăm quê” và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ bằng tất cả sự thành kính, niềm tự hào và sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn, tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An xây dựng và hoàn thành công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn trời biển của Người, tái hiện về lịch sử trên chính quê hương Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tại chính nơi này đã từng được chứng kiến hai lần Bác Hồ về thăm quê, gặp gỡ và trò chuyện thân mật cùng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An vào năm 1957 và 1961.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Đây sẽ là một trong những công trình văn hóa mang tính biểu tượng, là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc; được xây dựng quy mô lớn tại vị trí trang trọng, hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và khung cảnh lịch sử tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn Tượng "Bác Hồ về thăm quê" không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, mà còn là một công trình văn hóa - kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu; trở thành "địa chỉ đỏ", điểm đến hấp dẫn và ấn tượng trong hành trang du khách trong và ngoài nước hành hương về quê Bác. Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp nhằm làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tiếp theo.