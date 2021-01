Lời khuyên của tỷ phú Jeff Bezos: Luôn nghĩ cho ba năm tới và chỉ ra vài quyết định mỗi ngày

Là người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos không có thói quen viết cam kết đầu năm - một truyền thống phổ biến vào mỗi dịp năm mới của người phương Tây, đặc biệt là đối với việc điều hành đế chế thương mại điện tử Amazon của mình. Đó là bởi ông luôn "nghĩ dài" cho 3 năm liền và chỉ đưa ra một vài quyết định mỗi ngày, theo CNBC.

Trong cuốn sách mới "Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos", Bezos cho biết ông cùng các giám đốc cấp cao tại Amazon luôn làm việc "ở tương lai".

"Khi chúng tôi tổ chức hội nghị qua điện thoại công bố kết quả kinh doanh quý với Phố Wall, mọi người thường nói chúc mừng về quý vừa qua. Tôi thường nói 'cảm ơn' nhưng thực lòng lúc ấy tôi nghĩ rằng đó là quý mà tôi đã nghĩ đến từ 3 năm trước", Bezos chia sẻ.

Trong cuốn sách, Bezos cũng cho biết ở thời điểm hiện tại, ông và đội ngũ của mình đang làm việc về một quý của năm 2023. Đây là nội dung được đề cập tới trong phần "Tư duy 3 năm liền" trong cuốn sách.

Trong một sự kiện của Hiệp hội Internet vào năm 2017, Bezos cũng nhấn mạnh rằng đây là điều cần phải làm khi điều hành một công ty có vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD như Amazon. Cách tư duy dài hạn này giúp doanh nghiệp tập trung hơn vào việc lên kế hoạch và đầu tư nguồn lực đúng chỗ, hiệu quả.

CEO của Amazon cũng cho biết ông chỉ đưa ra một vài quyết định mỗi ngày. "Là một giám đốc cấp cao, bạn được trả lương để đưa ra những quyết định ít về số lượng nhưng nhiều về chất lượng".

"Chỉ đưa ra khoảng 3 quyết định mỗi ngày là đủ và đó nên là những quyết định chất lượng cao", tỷ phú 56 tuổi nói.

Bezos cho biết trước đây, khi Amazon còn là một công ty khởi nghiệp vào đầu những năm 1990, ông đưa ra hàng trăm quyết định mỗi ngày và thậm chí tự mình đóng gói hàng và mang giao cho bưu điện. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh chóng sau khi công ty niêm yết cổ phiếu vào năm 1997 và số lượng nhân viên tăng từ 156 lên 614 chỉ trong năm đó. Hiện tại, Amazon cho hơn 1 triệu nhân viên trên toàn cầu.

Bezos đồng tình với triết lý tra quyết định của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. "Buffett nói rằng ông ấy chỉ đưa ra ba quyết định lớn mỗi năm và tôi thực sự tin điều đó", Bezos nói.