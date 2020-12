MB mở rộng giờ cut - off trên kênh ngân hàng điện tử

Ngân hàng Quân Đội (MB) cho biết, nhà băng này chính thức điều chỉnh, thay đổi giờ cut - off (thời gian chót) kể từ ngày 3/12/2020 đối với các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng điện tử.



Với thiết kế trải nghiệm thông minh, hiện đại trên các ứng dụng ngân hàng điện tử là App MBBank (dành cho khách hàng cá nhân) và Biz MBBank (dành cho khách hàng doanh nghiệp), việc chuyển tiền liên ngân hàng qua luồng chuyển thông thường tại MB trở nên cạnh tranh và dài nhất trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, MB kéo dài thêm 80 phút để phục vụ đối với các lệnh chuyển tiền liên ngân hàng theo kênh CITAD trên các kênh Ngân hàng điện tử. Khung giờ cut - off mới là 16h50 (trước đó là 15h30) - đưa MB trở thành ngân hàng có giờ cut - off rộng nhất thị trường. Luồng chuyển tiền trực tuyến qua kênh CITAD thường được thực hiện đối với giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng với giá trị giao dịch cao. Việc chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh Napas (Chuyển tiền nhanh 24/7) vẫn được thực hiện bình thường tại mọi thời điểm trong ngày.

Đại diện MB cho biết, việc nới rộng giờ cut - off trên các kênh ngân hàng điện tử giúp khách hàng có thêm thời gian thực hiện lệnh chuyển tiền giá trị cao trong ngày mà không phải lo lắng bị trễ giờ, đồng thời an tâm hơn trong quản lý dòng tiền của mình. Nỗ lực cải tiến và nới rộng thời gian cut - off mang đến sự thuận tiện và những trải nghiệm tối ưu cho mọi khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp khi giao dịch qua kênh điện tử của MB.

Với nhiều giải pháp tiên tiến, hướng tới khách hàng, thời gian gần đây các ứng dụng ngân hàng của MB như App MBBank, Biz MBBank liên tục trở thành App ngân hàng được yêu thích và tin dùng nhất. Đặc biệt, ứng dụng App MBBank là ứng dụng tài chính đầu tiên nhiều lần đứng Top 1 trên bảng xếp hạng về lượt tải trên bảng xếp hạng Apple Store và Google Play.

Giờ cut - off là thời hạn cuối cùng trong ngày để hạch toán lệnh chuyển tiền đi của khách hàng. Các lệnh chuyển tiền MB nhận được trước giờ cut - off sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền MB nhận được sau giờ cut - off và không chuyển đi kịp, MB sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo.