MB nhận cú đúp giải thưởng của The Asian Banker

Ngày 3/8/2021, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến do tạp chí The Asian Banker tổ chức, MB vinh dự được trao tặng cùng lúc hai giải thưởng danh giá trên thị trường trong lĩnh vực ngoại hối “Best FX Bank in Vietnam” (Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam) và lĩnh vực cung cấp dịch vụ phái sinh “Best Financial Derivatives Provider in Vietnam” (Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất Việt Nam) như một sự ghi nhận cho những đột phá của Ngân hàng trong những năm gần đây.

Trải qua hơn 26 năm phát triển, MB khẳng định vị thế vững chắc trong Top 5 hệ thống ngân hàng về hiệu quả kinh doanh và an toàn với lợi nhuận trước thuế cán mốc 10,688 tỷ đồng trong năm 2020 trong khi quy mô tổng tài sản duy trì đà tăng trưởng 20%, lên mức 494,982 tỷ đồng.

Dịch vụ ngoại hối, phái sinh cũng là một trong những trọng điểm chuyển đổi mô hình kinh doanh của MB nhằm tăng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ.

Là một trong những ngân hàng đầu tiên được nhận giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về cung ứng dịch vụ ngoại hối, phái sinh tại Việt Nam, MB đã xây dựng một danh mục khách hàng trải rộng trên nhiều phân khúc, lĩnh vực, sử dụng đa dạng các sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tài chính.

Với những thành tựu đã đạt được và những đóng góp cho thị trường, MB cũng được trao tặng giải thưởng “Best FX Bank in Vietnam” - Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2016 và “Financial Derivatives Provider of the Year in Vietnam” - Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính của năm tại Việt Nam” năm 2019.

Theo đánh giá của The Asian Banker, điểm nổi bật khiến MB được lựa chọn trao đồng thời 2 giải thưởng danh giá này trong năm 2021 là do quy mô, vị thế trên thị trường; quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh, mạnh mẽ cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhiệt huyết. Giao dịch ngoại hối qua MB luôn duy trì trong Top 3 thị phần, trong khi mảng giao dịch phái sinh lãi suất và phái sinh hàng hóa được coi là sự lựa chọn hàng đầu trên thị trường trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ý thức được sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của ngành ngân hàng nói chung và thị trường ngoại hối - phái sinh nói riêng, MB đã từng bước số hóa mọi khâu trong quy trình giao dịch, mang tới cho khách hàng ngày càng nhiều phương thức giao dịch tự động, hiệu quả.

Riêng với mảng giao dịch ngoại hối - phái sinh, MB là ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ ngoại hối - phái sinh trên nền tảng App MBBank cho Khách hàng cá nhân và Biz MBBank cho Khách hàng doanh nghiệp. Được biết MB cũng là ngân hàng đầu tiên ra mắt công cụ Chatbot giúp tư vấn thông tin thị trường và tự động chốt giao dịch ngoại hối với Khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với quan điểm nhân sự là tài sản quản trọng nhất của Ngân hàng, đặc biệt trong các mảng kinh doanh đặc thù như ngoại hối - phái sinh, ban lãnh đạo Ngân hàng đã luôn sát sao trong việc đào tạo đội ngũ cũng như tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ.

“MB rất vinh dự nhận hai giải thưởng uy tín của The Asian Banker dành cho Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất và Ngân hàng cung ứng dich vụ phái sinh tốt nhất Việt Nam. Hai giải thưởng đã ghi nhận về chất lượng, hiệu quả cao mà các sản phẩm ngoại hối và các sản phẩm phái sinh do MB cung ứng mang lại cho khách hàng với những trải nghiệm thuận tiện nhất trên cả kênh số và tại các điểm giao dịch với dịch vụ tốt cạnh tranh nhất”, bà Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng giám đốc MB chia sẻ.

Cùng làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, thị trường tài chính Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu, rộng, các sản phẩm ngoại hối - phái sinh đang có những cơ hội phát triển rõ rệt. Thị trường tài chính thế giới những năm gần đây cũng có những biến động mạnh về tỷ giá, lãi suất và giá cả hàng hóa. Doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của các công cụ tài chính nhằm phòng ngừa rủi ro. Đây là điều kiện thuận lợi cho MB đẩy mạnh chào bán sản phẩm phái sinh đa dạng phục vụ khách hàng.

Hai giải thưởng mà The Asian Banker trao tặng trong mảng ngoại hối và phái sinh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực chuyển đổi của MB trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng giúp MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường Việt Nam.