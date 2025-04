NCB vận hành hệ thống RLOS, tư vấn và giải ngân khoản vay nhanh chóng, chính xác

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức triển khai Hệ thống RLOS (Hệ thống khởi tạo và cấp tín dụng) phiên bản mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số. Đây là giải pháp số tiên tiến hàng đầu trên thị trường, mang đến trải nghiệm vay vốn thuận tiện chưa từng có cho khách hàng. RLOS phiên bản mới không chỉ tăng độ chính xác, đơn giản hóa thủ tục mà còn rút ngắn tối đa thời gian phê duyệt khoản vay.

ĐỘT PHÁ TRONG TRẢI NGHIỆM VAY VỐN

Với hệ thống này, giờ đây khách hàng có nhu cầu vay mua nhà dự án chỉ cần gặp nhân viên NCB được trang bị iPad để nhận tư vấn tận tình và hỗ trợ phê duyệt khoản vay ngay tại bất kỳ địa điểm nào. Sau khi lựa chọn bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng sẽ nhận được thông báo phê duyệt nguyên tắc qua email chỉ trong vòng 5 phút, biết ngay hạn mức vay chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.

Sự ra mắt của RLOS phiên bản mới không chỉ khẳng định cam kết đổi mới của NCB mà còn mang lại sự tiện lợi tối đa, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (một khách hàng tại Hà Nội) đang làm thủ tục vay mua nhà dự án, chia sẻ: “NCB thực sự làm tôi bất ngờ. Trước đây, các thủ tục để vay ngân hàng thường mất nhiều ngày và nhiều bước, nhưng giờ chỉ “tíc tắc”, tôi đã có đủ thông tin để ra quyết định. Quy trình nhanh chóng, minh bạch và chính xác giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và đặc biệt là trải nghiệm rất tuyệt vời”.

Hiện tại, giải pháp này đã được NCB áp dụng cho một số dự án và sản phẩm bất động sản tại các thị trường lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam,... và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay, NCB còn mang đến chương trình ưu đãi lãi suất vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 5,49%/năm, hạn mức vay tối đa lên đến 100% nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng. Đặc biệt, khách hàng có thể vay trong thời gian lên tới 35 năm, kèm theo chính sách ân hạn gốc kéo dài đến 36 tháng. Điều này không chỉ giảm áp lực tài chính trong những năm đầu mà còn giúp khách hàng yên tâm xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

TĂNG TỐC TRONG NĂM 2025: BỨT TỐC TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MỚI

NCB tiến dần tới mục tiêu trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính hàng đầu thị trường.

Những năm gần đây, NCB ghi dấu ấn với hàng loạt thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số. NCB là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán từ ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an và cho phép nhận các khoản tiền hỗ trợ an sinh xã hội trực tiếp vào tài khoản NCB mà không cần đến trụ sở của cơ quan chức năng, mang đến sự đơn giản, an toàn và tiện lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Ngân hàng cũng vượt qua gần 380 đội thi trong nước và quốc tế giành giải Khuyến khích tại cuộc thi “Data for Life 2024” ngay lần đầu tham dự với giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao, trong khi ứng dụng Ngân hàng số NCB iziBankbiz cho khách hàng doanh nghiệp 2 năm liên tiếp được vinh danh “Top 50 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2024”,...

Năm 2025, NCB cho biết sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số theo chiến lược mới, tiên phong phát triển sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân, hứa hẹn sẽ mang lại đột phá về giải pháp tài chính cho khách hàng của NCB.

Với sự đầu tư và những bước đi mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số, NCB đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang lại các trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ.