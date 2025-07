Dồn tín dụng cho khu vực sản xuất, lãi suất cho vay giảm còn 6,38%/năm

“Tính đến ngày 26/6, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024 và tăng 18,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao so với cùng kỳ của nhiều năm gần đây. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16% và có điều chỉnh theo tình hình thực tế”, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025 vào chiều 3/7.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân cũng như doanh nghiệp. Trong đó, ngành nông lâm, thủy sản chiếm 6,37%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,84%; ngành xây dựng chiếm 7,53% (bao gồm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng) và ngành bán buôn, bán lẻ chiếm 23,74%.

Bên cạnh đó, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế lần lượt là 23,16% và 17,51%. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng cao gần gấp đôi so với mức trung bình của nền kinh tế lần lượt là 15,69% và 17,59%.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để duy trì ổn định mặt bằng lãi suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy tín dụng.

Về phía các ngân hàng thương mại đã triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động, tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay bình quân ở mức 6,38%/năm, giảm khoảng 0,6%/năm so với cuối năm 2024.

Song song với đó, các tổ chức tín dụng cũng tích cực giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực lâm thủy sản khi tăng quy mô từ 15.000 tỷ lên đến 100.000 tỷ. Ngoài ra, các ngân hàng đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long; cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi để thuê, mua nhà ở xã hội; cấp tín dụng 500.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số cũng đã được tích cực triển khai.

Phó Thống đốc cho biết thêm, để thực hiện nhiệm vụ vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với tín dụng của ngân hàng.