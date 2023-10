Ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng gần 600 tỷ đồng cho cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ của Tập đoàn Kosy

Sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng Agribank đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín của Kosy với các đối tác, đảm bảo nguồn lực tài chính cho dự án triển khai thành công, theo đúng kế hoạch đưa cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30/6/2025.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B có công suất 24 MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng, là 2 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư như: Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2 tại huyện Phong Thổ, Lai Châu và dự án thủy điện Mường Tùng, Nậm He Thượng 1, Nậm He Thượng 2, Nậm He Hạ tại huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay, Điện Biên. Tổng công suất của 8 nhà máy thủy điện này đạt trên 90 MW, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, với mục tiêu nhà máy thủy điện Mường Tùng sẽ phát điện vào tháng 8/2024, các nhà máy còn lại sẽ hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30/6/2025.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B là các bậc thang liền kề, trong đó, thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu. Cụm dự án cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90 km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ thuộc địa phận các xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A khai thác kiểu đường dẫn bao gồm 01 đập chính dâng nước và 3 đập phụ gom nước, tổng chiều dài các đường hầm dẫn nước là 4,2 km, trong đó hầm áp lực chính dài khoảng 2 km, với cột nước tính toán 281,71 m, nhà máy sử dụng 2 tua bin gáo trục đứng, công suất lắp máy là 13,5 MW. Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1B gồm 01 đập dâng tạo hồ chứa điều tiết nước, đường hầm áp lực đi sâu trong lòng núi dài 2,2 km, cột nước tính toán 163,70 m, nhà máy sử dụng 2 tổ máy tua bin Francis trục ngang, công suất lắp máy là 10,5 MW.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ: “Ngân hàng Agribank là một đối tác tài chính chiến lược của Tập đoàn Kosy. Agribank đã hợp tác thành công với Kosy Group trong cụm dự Thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 - công suất 34 MW tại Lai Châu với mức tài trợ tín dụng 730 tỷ đồng và dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu - công suất 40,5 MW với mức tín dụng 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, các nhà máy này đã hòa lưới điện quốc gia, vận hành mang lại nguồn thu ổn định cho Tập đoàn Kosy. Bên cạnh đó, Kosy đang hoàn thiện thủ tục để hợp tác với Agribank trong dự án Thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Nậm He Thượng 1, Nậm He Thượng 2 với mức tài trợ tín dụng khoảng 1.100 tỷ đồng, sẽ được ký kết trong thời gian tới. Điều đó khẳng định sự hợp tác uy tín, bền vững giữa Kosy Group và Agribank, là nền tảng vững chắc để phát huy thế mạnh kinh doanh của các bên trong hiện tại và tương lai.”

Cụm dự án Tả Páo Hồ 1A, 1B được xây dựng với nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới quốc gia, tạo công ăn việc làm ổn định lau dài cho khoảng 60 cán bộ nhân viên vận hành là con em đồng bào dân tộc bản địa. Với điện lượng trung bình hàng năm khoảng 81,32 triệu kwh, doanh thu khoảng 105 tỷ đồng, cụm dự án sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh Lai Châu hàng chục tỷ đồng mỗi năm thông qua các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B khi xây dựng sẽ cải tạo khoảng 40 km đường giao thông liên xã tại địa phương. Trong thời gian thi công, dự án sẽ có khoảng 300 lao động, sau khi đi vào hoạt động, sẽ đem lại việc làm ổn định cho khoảng 60 cán bộ nhân viên vận hành trong 50 năm là con em đồng bào dân tộc bản địa.

“Với các dự án trọng điểm của Tập đoàn Kosy mà chúng tôi đã từng hợp tác thành công, Agribank Lai Châu đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, tiềm lực và năng lực triển khai thi công của Kosy Group trên hành trình phát triển. Chúng tôi tin rằng cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B chắc chắn sẽ là một thành tựu tiếp theo của Kosy, ghi dấu sự hợp tác thành công giữa Tập đoàn Kosy và Agribank”, ông Phạm Đình Kính, Giám đốc ngân hàng Agribank Lai Châu cho biết.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Kosy và Ban lãnh đạo Agribank Lai Châu chúc mừng thành công của lễ ký kết.

Tập đoàn Kosy hoạt động chính trong 02 lĩnh vực: bất động sản và năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Kosy đã và đang là chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án bất động sản đô thị tại các tỉnh như: Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình... và nhiều dự án khác có quy mô lớn hơn sắp được triển khai trong thời gian tới tại các tỉnh như Hà Tĩnh, Long An, Phú Thọ, Bạc Liêu, Cà Mau, Tuyên Quang, Kon Tum… Các dự án này đều có tổng mức đầu tư lớn, nằm trong các vùng kinh tế phát triển năng động và có thể mang lại giá trị lớn cho Tập đoàn Kosy.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tháng 10/2021, Tập đoàn Kosy đã đưa nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (40,5 MW) vào vận hành. Cuối năm 2021, 2 nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1&2 (34 MW) cũng chính thức hòa lưới điện quốc gia. Hiện, Kosy Group đang thi công xây dựng 3 cụm dự án thủy điện Mường Tùng, Tả Páo Hồ, Pa Vây Sử tại Điện Biên và Lai Châu với tổng công suất trên 90 MW. Mục tiêu trong thời gian tới, Kosy Group sẽ tiếp tục triển khai các dự án điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và một số dự án thủy điện tích năng...