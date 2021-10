Ngân hàng Bản Việt lãi 385 tỷ đồng trong 9 tháng

Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với mức tăng trưởng tổng thu nhập tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Với định hướng vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, vừa nỗ lực tăng trưởng ổn định bền vững, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã bám sát mục tiêu đặt ra.

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH BỆNH

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 66 ngàn tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 44 ngàn tỷ, tổng huy động vốn đạt hơn 60 ngàn tỷ tăng lần lượt 15%, 32% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt khoảng 1.300 tỷ, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái do quy mô tổng tài sản và nguồn vốn đều tăng, trong đó riêng thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 45% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, bảo hiểm và thanh toán.

Do đợt bùng phát thứ 4 của dịch bệnh Covid-19 và nỗ lực tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí hoạt động nên tổng chi phí hoạt động quý 3 thấp hơn quý 2. Qua đó, ngân hàng duy trì mức lợi nhuận ổn định theo đúng mục tiêu đặt ra. Sau trích lập dự phòng, lợi nhuận riêng quý 3 là gần 50 tỷ và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 385 tỷ.

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước về việc đồng hành cùng khách hàng trong đại dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, Bản Việt đã tích cực triển khai các chương trình, chính sách giảm lãi suất phí, cơ cấu lại khoản vay của những khách hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19 và hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên tín dụng.

Các hoạt động này mặc dù tác động vào kết quả kinh doanh quý 3, nhưng đều là những chương trình, chính sách cần thiết để hỗ trợ khách hàng của Bản Việt giảm bớt khó khăn do tác động nặng nề do dịch bệnh mang lại.

Ông Phạm Anh Tú, Phó Tổng Giám Đốc ngân hàng Bản Việt, cũng cho biết thêm: “Những tác động của dịch bệnh đến khách hàng thời gian qua không chỉ nghiêm trọng mà còn kéo dài, vì vậy trong quý 4/2021 chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ khách hàng, đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho trích lập dự phòng với danh mục tín dụng của khách hàng đã bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Định hướng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh quý 4, nhưng chúng tôi cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả khách hàng và ngân hàng.”

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC TIỆN ÍCH SỐ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Thuộc nhóm các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ nhưng Bản Việt luôn nhanh chóng triển khai các tiện ích số để đưa đến khách hàng sự thuận tiện trong giao dịch, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội vừa rồi. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản, chuyển/nhận tiền bằng cách quét/tạo mã QR, nhận tiền bằng số điện thoại; lựa chọn các hình thức gửi tiết kiệm đa dạng như tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm linh hoạt…; mở thẻ tín dụng online, thẻ tín dụng ảo… ngay từ thiết bị di động thông qua ngân hàng số Digimi chỉ với vài thao tác.

Trong thời gian giãn cách xã hội, tỷ lệ khách hàng mới trên kênh số của ngân hàng tăng trưởng hơn 100%. Số lượng giao dịch trong những tháng giãn cách cũng tăng 20% so với trước đó, với tỷ trọng giao dịch online chiếm hơn 60%. 9 tháng đầu năm 2021, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng số đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời đầu tháng 10 vừa qua, ngân hàng số Digimi cũng vinh dự đón nhận giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng bán lẻ mới tốt nhất 2021” do Global Banking & Finance Awards ghi nhận.

Thời gian tới, Bản Việt sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ theo hướng hạn chế việc khách hàng phải tới trực tiếp trụ sở ngân hàng, các giao dịch vốn dĩ thường phải đến ngân hàng như khoản vay lẻ, đầu tư, thay đổi thông tin cá nhân,… cũng sẽ được đưa lên nền tảng trực tuyến.

Mặc dù chịu những ảnh hưởng của đại dịch, nhưng với sự linh hoạt, chủ động, chú trọng quản trị rủi ro, chi phí, chính sách kinh doanh linh hoạt, Ngân hàng Bản Việt đảm bảo được sự tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Được biết, trải qua 28 năm phát triển, ngân hàng Bản Việt đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng “tăng trưởng - bền vững - chất lượng”, dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành “ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình. Đặc biệt, Ngân hàng Bản Việt cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.