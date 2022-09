Ngân hàng góp phần giải bài toán chi phí chuyển tiền cuối năm

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu trong quý 1/2022 đã có sự hồi phục mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, nhu cầu chuyển tiền quốc tế đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, ở những tháng cuối năm, các doanh nghiệp rất cần chuyển tiền nhằm mục đích đầu tư, thanh toán, đặt hàng...

Không chỉ ở mảng xuất nhập khẩu, cuối năm cũng là thời điểm người dân có nhu cầu chuyển tiền quốc tế cho các mục đích như công tác, du lịch, thăm viếng, chữa bệnh, trợ cấp thân nhân, hưởng thừa kế, định cư ở nước ngoài... Trong đó, chuyển tiền phục vụ cho mục đích du học phổ biến nhất do Việt Nam luôn nằm trong nhóm những quốc gia có lượng lớn du học sinh ở nhiều quốc gia.

Mỗi quý, chị Thanh Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi tiền học phí cho con gái theo thông báo chi phí học tập của nhà trường. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, chị chọn sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng thương mại do các nhà băng đều có đội ngũ nhân viên am hiểu pháp luật, nguồn cung ngoại tệ dồi dào, các sản phẩm ngoại hối phong phú, đáp ứng tốt các nhu cầu về chuyển tiền của chị. Bên cạnh đó, nắm bắt kịp thời tâm lý và xu hướng chuyển tiền của khách hàng, ngân hàng cũng triển khai nhiều dịch vụ chuyển tiền chuyên nghiệp, thủ tục gọn nhẹ, giao dịch xử lý nhanh chóng, kèm theo đó là chương trình khuyến mại về phí chuyển tiền, giúp khách hàng thêm tiết kiệm.

Chia sẻ thêm về điều này, chị Thanh Hương cho biết: “Hiện tôi đang chọn chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) bởi Ngân hàng có chính sách miễn phí vào “ngày vàng” mỗi thứ 3 và 5 hàng tuần. Tôi đã được miễn phí chuyển tiền và điện phí cho tất cả các giao dịch chuyển tiền quốc tế trong ngày khi thực hiện mua ngoại tệ theo giá niêm yết tại PVcomBank. Đặc biệt, Ngân hàng không giới hạn hạn mức chuyển và còn hỗ trợ thu xếp ngoại tệ mua với giá hợp lý nhất, rất tiện cho khách hàng”.

Cũng thường xuyên chuyển tiền quốc tế nhưng anh Quốc Tuấn (Tp.HCM) chủ yếu giao dịch với các đối tác nước ngoài do công ty anh chuyên về xuất nhập khẩu đồ trang trí, nội thất. Tận dụng ưu đãi từ chương trình “Ngày vàng miễn phí - Chuyển tiền quốc tế” của PVcomBank, doanh nghiệp của anh đã tiết kiệm được khoản chi phí lớn khi chuyển tiền giao dịch với các đối tác.

Anh Tuấn chia sẻ: “Khi chuyển tiền quốc tế, khách hàng thường phải trả 03 loại phí cơ bản: điện phí, phí của ngân hàng, phí ngân hàng nước ngoài. Nhưng tại PVcomBank, khách hàng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lớn sẽ được miễn phí phí của ngân hàng cho giao dịch đầu tiên và giao dịch phát sinh trong 30 ngày kể từ giao dịch đầu. Mỗi tháng công ty tôi có đến hàng trăm giao dịch chuyển tiền, ưu đãi trên đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp bắt đầu khởi sắc kinh doanh sau thời gian dài thị trường “ngủ đông” vì đại dịch”.

Ngoài ra, anh Tuấn còn cho biết, do đặc thù làm việc với các đối tác nước ngoài nên công ty anh phải đảm bảo giao dịch nhanh chóng, an toàn để giữ được uy tín. Nhờ dịch vụ chuyển tiền của PVcomBank, toàn bộ thời gian thực hiện việc chuyển chỉ còn tính bằng giờ, công ty có thể yên tâm với các hợp đồng giao thương và tập trung 100% nguồn lực để phục vụ khách hàng.

Hiện trên thị trường có 4 kênh chuyển tiền quốc tế phổ biến: hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện. Trong đó, chuyển tiền qua ngân hàng vẫn là kênh phổ biến nhất bởi mạng lưới rộng khắp, dịch vụ hiện đại an toàn với các giao dịch giá trị lớn. Điểm nổi bật của kênh chuyển tiền này là thủ tục đơn giản và nhiều ưu đãi, nhiều ngân hàng còn cho phép chuyển tiền đa ngoại tệ bằng cách mua ngoại tệ của ngân hàng với tỷ giá cạnh tranh. Đồng thời, do chuyển khoản trực tiếp, không qua trung gian nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về độ bảo mật cũng như sự thuận tiện.