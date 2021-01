Cùng ngày ông Trump bị đưa ra luận tội lần 2, thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố thành phố này "Thành phố New York sẽ không có bất kỳ hoạt động nào liên quan tới Trump Organization". Thành phố New York sẽ chấm dứt hợp đồng điều hành hai sân trượt băng và băng chuyền ở Công viên Trung tâm cũng như một sân golf ở khu Bronx với Trump Organization. Các hợp đồng này mang về cho công ty khoảng 17 triệu USD mỗi năm - Ảnh: Getty Images