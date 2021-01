Những dấu ấn của ngân hàng số MyVIB

Năm 2020, ngân hàng di động MyVIB của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 288% lượng người dùng. Đây là ứng dụng được The Asset vinh danh là Ứng dụng ngân hàng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất 4 năm liên tiếp.

Để đạt được con số tăng trưởng ấn tượng này, MyVIB đã không ngừng phát huy các phát kiến về Ngân hàng số trong các năm qua.

Năm 2015, VIB này đã triển khai ứng dụng Mobile Native App trên cả 3 hệ điều hành iOS, Android và Windows Phone. Đây là bước tiến đầu tiên của MyVIB trong công cuộc mang lại một trải nghiệm tài chính thuận tiện và dễ dàng hơn cho người dùng. Trong cùng năm, hai sản phẩm thuần điện tử là giải pháp tiết kiệm điện tử 100% và giải pháp mở tài khoản thanh toán trực tuyến không cần tới chi nhánh cũng được ra mắt.

Năm 2016, ứng dụng MyVIB mở rộng khả năng hỗ trợ trên thiết bị Smart Watch. Cũng trong năm 2016, mục tiêu gia tăng số hóa tiếp tục được MyVIB hiện thực hóa khi liên tiếp tung ra các giải pháp tài chính mới bao gồm dịch vụ chuyển tiền qua số điện thoại và địa chỉ email, dịch vụ nhận tiền bằng mã nhận tiền và giải pháp tiết kiệm điện tử mục tiêu Goal Savers.

Năm 2017, với sự kiện ra mắt tính năng Social keyboard, MyVIB là ứng dụng ngân hàng đi đầu trong việc phát triển giải pháp thanh toán qua mạng xã hội. "Bước tiến này là những nỗ lực để VIB thực hiện tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam", đại diện ngân hàng này chia sẻ. Tiếp theo đó, MyVIB tiếp tục cải tiến, cho phép khách hàng đăng nhập tài khoản trực tuyến bằng công nghệ sinh trắc học (FaceID và Fingerprint) và dễ dàng quản lý thẻ toàn diện ngay trên ứng dụng này.

Năm 2018, nhằm đáp ứng đầy đủ Quyết định 630 của Ngân hàng Nhà nước và mang lại cho khách hàng chế độ bảo vệ tối ưu, giải pháp bảo mật Smart OTP được ứng dụng trên MyVIB. Từ năm 2018, MyVIB tiên phong xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ thanh toán đa tiện ích từ các bên thứ 3 với mạng lưới hơn 1.000 đối tác.

Năm 2019 đánh dấu sự kiện ra mắt giải pháp Quà tặng điện tử e-Gift và ứng dụng Smart Card với bộ ba giải pháp gồm Virtual Card, Green PIN và Contactless được tích hợp ngay trên MyVIB. Qua đó, MyVIB hỗ trợ tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng, phổ biến công nghệ thẻ không tiếp xúc mới mẻ đến với người dùng thời điểm đó. Tại thời điểm này, MyVIB đã thành công mở rộng hệ sinh thái dịch thanh toán đa tiện ích của mình lên đến hơn 2.000 nhà cung cấp.

Trong năm 2020 vừa qua, MyVIB ra mắt giải pháp định danh điện tử (e-KYC) cho dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến và là ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp Bảo hiểm sức khỏe trực tuyến. Tiếp nối những bước tiến trên, MyVIB đã cho ra mắt gói giải pháp Ngân hàng số toàn diện với bộ ba sản phẩm trực tuyến gồm Tài khoản thanh toán Digi và Thẻ thanh toán toàn cầu iCard được tích hợp trọn bộ trên ứng dụng MyVIB. Cuối năm 2020, VIB giới thiệu phiên bản Internet Banking 2.0 với tên gọi My Online Bank cùng giao diện hiện đại, trực quan giúp cải tiến trải nghiệm khách hàng khi sử dụng ngân hàng trực tuyến.

Quá trình không ngừng cải tiến, chuyển đổi số và phát triển ngoạn mục này đã mang lại cho MyVIB sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với các giải thưởng và danh hiệu quan trọng như "Ngân hàng có dịch vụ sáng tạo tiêu biểu nhất" do Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn trong năm 2015. Năm 2018, MyVIB là "Ngân hàng Việt Nam có ứng dụng mobile banking sáng tạo nhất 2018" do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng. Bên cạnh đó, MyVIB đã giành giải "Ứng dụng ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất" 4 năm liên tiếp do tạp chí The Asset bình chọn.

Bên cạnh sự công nhận từ các chuyên gia, sự phát triển vượt bậc của MyVIB còn được thể hiện qua những con số tăng trưởng ấn tượng mà nhà băng này đạt được. Tính đến cuối năm 2020, số lượng khách hàng đăng ký ngân hàng số thông qua ứng dụng MyVIB nhảy vọt 288% so với năm 2019. Đồng thời, lượng khách hàng kích hoạt dịch vụ Ngân hàng số tăng 103% trong khi số lượng giao dịch cũng tăng đến 110%. Ngân hàng này cũng ghi nhận 110% tăng trưởng trong số dư tiền gửi trực tuyến và 91% tăng trưởng trong giao dịch của khách hàng bán lẻ thực hiện qua ngân hàng số so với năm trước.

"MyVIB sẽ tiếp tục tiên phong ứng dụng các công nghệ mới mẻ để nâng cao trải nghiệm người dùng với ngân hàng số", đại diện ngân hàng này khẳng định.

