Phạt chủ tên miền “taichinhcamau.com” vì không thông báo sử dụng tên miền quốc tế

Ngày 12/3/2025, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông T.V.C (sinh năm 1993, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế với Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (nay là là Sở Khoa học và Công nghệ), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh dấu hiệu vi phạm liên quan đến tên miền quốc tế “taichinhcamau.com”. Kết quả kiểm tra, xác định ông T.V.C là người đăng ký tên miền quốc tế nói trên thông qua Công ty Mắt Bão nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo theo quy định.

Ông C. thừa nhận đã dùng thông tin cá nhân để giúp bạn là T.Q.T. (sinh năm 1991, quê quán huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đăng ký và sử dụng tên miền này để quảng cáo dịch vụ cho vay trực tuyến tại Cà Mau trong thời gian từ ngày 17/4/2024 đến nay.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, ông C. đã nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh chủ thể thực sự sử dụng trang web này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các tên miền quốc tế cần tìm hiểu kỹ và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm tránh thực hiện hành vi vi phạm và bị xử lý hành chính.