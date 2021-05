[Phóng sự ảnh] Hà Nội khẩn cấp phong tỏa một tòa nhà chung cư Đại Thanh

Đó là trường hợp ca bệnh N.V.B., 68 tuổi, quê Nam Định, là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 27/4 - 6/5, với chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến. Ngày 6/5, bệnh nhân B. xin ra ngoài điều trị ngoại trú tại nhà con gái ở tầng 31, chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Chiều 9/5, ông chủ động khai báo y tế tại Trạm Y tế vì liên quan đến Bệnh viện K. Ngày 10/5, ông B. xuất hiện triệu chứng sốt, ho ít, mệt mỏi, được TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính vào sáng 11/5.

Lúc 8h30, công an dựng rào chắn trước sân 3 tòa nhà bao gồm CT10A, CT10B và CT10C, do cả 3 tòa nhà này dùng chung khu chợ ở tầng 1 và chung 1 hầm gửi xe. Gần 20 nhân viên y tế được huy động để khoanh vùng, phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ.

Ông Nguyễn Đức Liêm, Trưởng ban quản lý chung cư Đại Thanh, cho biết ca dương tính sinh sống ở toà C, tuy nhiên "do hầm gửi xe thông với nhau nên chúng tôi tạm thời phong toả ba toà A,B,C để tiến hành truy vết".

Trong sáng nay, cơ quan chức năng sẽ gỡ phong toả hai toà A, B để người dân đi lại bình thường, riêng toà C có người nhiễm bệnh nên sẽ bị phong tỏa. Mỗi tòa có hơn 700 căn hộ, tương đương khoảng 2.800 người.

Sáng 11/5, lực lượng chức năng phong tỏa tòa CT10C, chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau khi ghi nhận tại đây có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Khu vực trước sân 3 tòa nhà A, B, C khu CT10 cũng được lập rào chắn, mỗi tòa nhà này cao 32 tầng. Lực lượng chức năng đã sớm cử người gác chốt các cửa ra vào.

Nhiều người dân ở đây tỏ ra hoang mang, vội vàng gọi điện cho người thân nhờ tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Lưc lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và khẩn trương về nhà, "ai ở nhà nào ở yên nhà đó".

Ban Quản lý chung cư cho biết, trong trường hợp cần thiết, cư dân chỉ cần gọi điện và để lại thông tin để được hỗ trợ mua nhu yếu phẩm. Người dân không cần tìm cách tích trữ thực phẩm.

Ngay sau khi dựng hàng rào cách ly, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực xung quanh tòa nhà.