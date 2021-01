Quê nhà New York cắt đứt quan hệ làm ăn với ông Trump

Thành phố New York, quê hương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới đây tuyên bố sẽ cắt đứt mối quan hệ kinh doanh với Trump Organization. Đây là một trong hàng loạt đối tác dừng làm ăn với đế chế kinh doanh của gia đình Trump sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tuần trước.

"Thành phố New York sẽ không có bất kỳ hoạt động nào liên quan tới Trump Organization", thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố ngày 13/1 và nhận định ông Trump đã kích động vụ bạo loạn khi Quốc hội Mỹ chuẩn bị công bố chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. "Các luật sư đã xem xét vụ việc này. Đây là cơ sở để chúng tôi chấm dứt các hợp đồng với Trump Organization".

Theo ông de Blasio, Trump Organization hiện có hợp đồng điều hành hai sân trượt băng và băng chuyền ở Công viên Trung tâm thành phố New York cũng như một sân golf ở khu Bronx. Các hợp đồng này mang về cho công ty khoảng 17 triệu USD mỗi năm.

Theo Financial Times, dù con số thiệt hại khi mất các hợp đồng này không nhiều, nhưng các sân trượt băng ở New York mang giá trị biểu tượng lớn cho gia đình Trump. Vào giữa những năm 1980, ông Trump đã tiếp quản việc cải tạo các sân trượt băng Wollman đổ nát từ chính quyền New York khi thành phố này đang gặp khó khăn về tài chính.

Phản ứng trước tuyên bố của thị trường New York, Eric Trump - con trai của Tổng thống Trump và là người đang điều hành việc kinh doanh của Trump Organization, khẳng định thành phố không có quyền chấm dứt hợp đồng và sẽ phải đền bù cho công ty 30 triệu USD nếu làm vậy.

"Đây là sự phân biệt đối xử mang tính chính trị và chúng tôi sẽ đấu tranh phản đối đến cùng", Eric Trump cho biết.

Tuyên bố của thị trưởng thành phố New York được đưa ra cùng ngày ông Trump bị đảng Cộng hòa đưa ra luận tội vì trách nhiệm trong cuộc bạo loạn khi hàng nghìn người tấn công tòa nhà Quốc hội, khiến 5 người thiệt mạng. Vụ việc gây sốc và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa thân cận với ông Trump.

Vụ bạo loạn cũng khiến nhiều nhà tài trợ chính trị và doanh nghiệp cắt đứt quan hệ với ông Trump và Trump Organization. Việc này có thể ảnh hưởng lớn tới đế chế bất động sản của ông Trump khi mà công ty này vốn đang phải vật lộn trước sự kỳ thị với thương hiệu Trump và đại dịch Covid-19 khiến hàng loạt khách sạn, bất động sản văn phòng và bán lẻ trên khắp nước Mỹ lao đao.

Hôm 12/1, Cushman & Wakefield, một trong những hãng môi giới bất động sản thương mại lớn nhất tại Mỹ, tuyên bố sẽ dừng hợp tác với Trump Organization. Công ty này đã làm ăn với gia đình Trump suốt nhiều thập kỷ với các hợp đồng cho thuê như tại 40 Wall Street và Trump Tower, cùng nhiều hoạt động khác.

Tuy nhiên, kể cả trước vụ bạo loạn, Trump Organization đã phải vật lộn để thu hút doanh nghiệp Mỹ thuê bất động sản thương mại và phải phụ thuộc vào khách thuê nước ngoài. Một số chuyên gia dự báo Trump Organization có thể đối mặt với nhiều động thái pháp lý từ phía khách thuê khi họ không thể cho thuê lại diện tích mà họ đã mua hoặc thuê tại các bất động sản thương mại của Trump Organization do có liên quan tới tổng thống.

Theo các công bố tài chính từ chính phủ Mỹ, Trump Organization hiện đang nợ ít nhất 1 tỷ USD, trong đó khoảng 900 triệu USD sẽ đến hạn trong 4 năm tới. Phần lớn khoản nợ được thế chấp với các tòa nhà và sân golf.

Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp Mỹ (PGA) mới đây cũng tuyên bố sẽ không tổ chức giải vô địch PGA năm 2022 tại câu lạc bộ golf của ông Trump tại Bedminster, New Jersey bởi việc này có thể gây rủi ro cho thương hiệu của họ.

Không chỉ vậy, 2 ngân hàng thân thiết đã phục vụ gia đình Trump nhiều năm, Deutsche Bank và Signature Bank, cũng tuyên bố chấm dứt giao dịch với tổng thống và Trump Organization. Deutsche là ngân hàng đã cấp khoản vay cho các khách sạn và sân golf của Trump Organization sau khi nhiều ngân hàng khác tại Mỹ chấm dứt làm ăn với công ty này do hoạt loạt vụ phá sản. Trong khi đó, Signature Bank thậm chí từng đưa con gái ông Trump - Ivanka Trump - vào hội đồng quản trị.