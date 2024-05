Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Tiếp tục công tác nhân sự trong chương trình kỳ họp thứ 7, sáng ngày 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tướng Tô Lâm với 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Theo Quyết định 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được giao điều hành hoạt động của Bộ Công an từ ngày 22/5 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Nằm trong công tác sự sáng 22/5, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với 463/463 đại biểu tham gia tán thành, bằng 95,07% tổng số đại biểu quốc hội.