Quý 3/2020, Vietcombank báo lãi giảm hơn 21%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.



Theo đó, tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, giảm 2,8%, chủ yếu tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác giảm 30%. Tăng trưởng tín dụng 6,7%.

Hoạt động kinh doanh trong quý 3 của ngân hàng tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. So với cùng kỳ năm 2019, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cùng giảm 2%, lần lượt đạt 8.723 tỷ đồng và 1.257 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động khác giảm tới 39% xuống còn 540 tỷ đồng.

Với điểm sáng duy nhất là kinh doanh ngoại hối tăng 14%, đạt 1.034 tỷ đồng nên tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank trong quý 3 đạt gần 11.600 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi doanh thu thụt lùi, các loại chi phí của ngân hàng đều có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí hoạt động 4.579 tỷ đồng, tăng 9,5%; chi phí dự phòng rủi ro 2.025 tỷ đồng, tăng 34,7%. Vì vậy, quý 3/2020 Vietcombank báo lãi trước thuế 4.983 tỷ đồng, giảm 21,1%.

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm, ngoại trừ mảng kinh doanh ngoại hối tăng 17%, các mảng khác của Vietcombank tăng không đáng kể hoặc giảm. Lãi trước thuế 15.965 tỷ đồng, thấp hơn 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, tại báo cáo lần này, quy mô nợ xấu của ngân hàng đến quý 3 đã tăng 15% so với thời điểm đầu năm, lên gần 7.900 tỷ đồng. Quy mô nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) gấp hơn bốn lần đầu năm, lên 2.923 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 cũng gấp gần ba lần. Ngoài ra, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) cũng tăng 60% lên 4.156 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu VCB từ đầu năm 2020 đến nay.

Công ty Chứng khoán SSI mới đây vừa hạ dự báo lợi nhuận năm nay và năm 2021. Cụ thể, SSI báo lợi nhuận Vietcombank dự kiến đạt 20.060 tỷ trong năm nay và 23.470 tỷ trong năm sau, giảm 9,5% và 10,3% so với dự báo trước đó.

Theo nhóm phân tích, việc điều chỉnh do đợt bùng phát Covid-19 thứ hai xuất hiện tại Việt Nam sớm hơn dự kiến. Do chất lượng tài sản của VCB bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, SSI dự báo ngân hàng này sẽ tăng cường trích lập dự phòng cho vay. Do đó, lợi nhuận trước thuế trong nửa cuối năm ước tính chỉ hơn 9.000 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán ngày 21/10, cổ phiếu VCB đang lình xình quanh mức 86.400 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường vào khoảng 325.268 tỷ đồng.