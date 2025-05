Giá vàng trong nước liên tục tăng, giảm cả triệu đồng trong phiên

Sau phiên điều chỉnh giảm mạnh vào ngày hôm qua (15/5), mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/5), giá vàng miếng SJC mua vào tăng 3 triệu đồng mỗi lượng còn giá vàng miếng SJC bán ra tăng 2,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, Công ty SJC ghi nhận 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp. Đóng cửa phiên sáng ngày 16/5, giá mua vào vàng miếng tại Công ty SJC giảm 1 triệu đồng, còn giá vàng miếng bán ra giảm 800 nghìn. Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 117,3 triệu – 120 triệu đồng (mua vào/bán ra), tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên 15/5

Trên thị trường, hầu hết các công ty kinh doanh vàng như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đều niêm yếu giá vàng miếng SJC theo Công ty SJC, với giá mua vào là 117,3 triệu đồng và giá bán ra từ 119,5 – 120 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết giá bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung. Đóng cửa phiên sáng ngày 16/5, giá vàng miếng mua vào là 116,5 triệu đồng/lượng). Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng đối với chiều mua nhưng chiều bán tăng 1,8 triệu đồng, đi kèm chênh mua, bán cao nhất thị trường, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm tiếp tục giữ mặt bằng giá thấp. Chốt phiên sáng ngày, thương hiệu này niêm yết giao dịch giá mua, bán ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào, trong khi giá bán ra là 119 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều.

Diễn biến ngược chiều với thị trường trong nước, sau khi tăng 1,6% trong phiên 15/5, hợp đồng giá vàng giao ngay trên thị trường New York trong phiên 16/5 quay đầu giảm. Cập nhật lúc 10h30 ngày 16/5, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,8%, tương đương với mức giảm 26,1 USD/oz, quay về mốc 3210,8 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá thế giới phổ biến ghi nhận ở mức 17,89 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu đồng so với phiên 15/5. Đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, chênh lệch so với giá thế giới dao động từ 12,89 triệu – 15,39 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này vẫn chỉ bằng 1/3 so với các thương hiệu còn lại, ở mức 5,89 triệu đồng.