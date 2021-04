Sáng 7/4: Không ca mắc Covid-19 mới, gần 54.000 người được tiêm vaccine Covid-19

Trong ngày 06/04/2021, có thêm 1.085 người được tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 7 tỉnh/TP.

Trong đó, Hà Nội có 77 người; Hải Phòng: 73 người; Bắc Ninh: 60 người; Hòa Bình: 24 người; TP. Hồ Chí Minh: 699 người; Bà Rịa Vũng Tàu: 82 người; Gia Lai: 70 người.

Tính đến 16 giờ ngày 06/04/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 tại 19 tỉnh/TP cho 53.953 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Trước đó, trong các buổi tiếp và làm việc với tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNPFA), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, vaccine Covid-19 là một trong những ưu tiên của mọi quốc gia hiện nay.

Tại Việt Nam, song song với những biện pháp nỗ lực kiểm soát dịch, Chính phủ dành sự quan tâm đặc biệt với vấn đề vaccine phòng Covid-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và khôi phục nền kinh tế.

Với mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm chủng cho người dân. Cùng với nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine Covid-19 trong nước, Việt Nam đang tiến hành đàm phán với các nhà sản xuất vaccine.

Tuy nhiên so với nhu cầu, Việt Nam vẫn còn thiếu lượng vaccine khá lớn, do vậy Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các quốc gia, tổ chức, trong việc tăng cường khả năng sớm tiếp cận với các nguồn vaccine phòng Covid-19.

Bày tỏ lời cảm ơn về lô vaccine Covid-19 hơn 811.000 liều đầu tiên của COVAX Facility đã về Việt Nam ngày 1/4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh cần có một thông báo chung giữa các tổ chức của Liên Hợp quốc (UN) tại Việt Nam, đặc biệt là WHO, UNICEF và Bộ Y tế về tính an toàn, hiệu quả của vaccine phòng Covid-19, cũng như về công tác tiêm chủng an toàn của Việt Nam.

"Chúng tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiêm chủng an toàn vaccine Covid-19 tại Việt Nam. Có một số người có phản ứng nặng sau tiêm, tuy nhiên hệ thống y tế của Việt Nam đã xử lý rất hiệu quả và các trường hợp này đều đã bình phục"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Bộ trưởng mong muốn phối hợp với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng triển khai các chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề tiêm chủng vaccine. Có như vậy mới tăng tốc được kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam.

"Chúng tôi bày tỏ niềm vui mừng khi được biết sẽ có thêm khoảng 4,1 triệu liều vaccine Covid-19 nữa sẽ về đến Việt Nam trong tháng 5/2021. Số liều vaccine còn lại, chúng tôi rất mong các tổ chức thuộc UN thúc đẩy để có lộ trình cung ứng phù hợp, ưu tiên trong năm 2021 để có thể bao phủ được tỷ lệ tiêm vaccine tới đông đảo người dân. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong năm 2021"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.