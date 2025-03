Sắp ra mắt khu đô thị sở hữu công viên 2 hecta đầu tiên tại quận Hồng Bàng mới

Ra mắt đúng thời điểm này, Him Lam Central Park không chỉ là một khu đô thị hiện đại mà còn mang ý nghĩa tiên phong khi dành quỹ đất rộng lớn để phát triển biểu tượng xanh đầu tiên, đánh dấu diện mạo mới cho quận Hồng Bàng. Đây là bước đi đột phá, góp phần định hình chuẩn mực sống xanh và chất lượng cho cộng đồng cư dân tương lai.

HIM LAM CENTRAL PARK - TỌA ĐỘ XANH HIẾM CÓ GIỮA HẢI PHÒNG

Từ tháng 1/2025, quận Hồng Bàng chính thức mở rộng địa giới hành chính bằng việc sáp nhập ba phường mới, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho khu vực trung tâm. Trong đó, phường An Hồng nhanh chóng trở thành điểm sáng, được ví như “trung tâm mới” của Hải Phòng nhờ vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển vượt trội.

Nằm giữa khu vực trung tâm sôi động và sầm uất của thành phố, Him Lam Central Park sở hữu chuỗi công viên cây xanh gần 3 hecta, khẳng định cam kết đồng hành cùng chiến lược “chuyển đổi xanh” của quận Hồng Bàng. Dự án không chỉ mang đến môi trường sống trong lành mà còn kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Mang tinh thần của một “Singapore thu nhỏ” tại trung tâm thủ phủ logistics Hải Phòng, Him Lam Central Park được quy hoạch để trở thành khu đô thị xanh kiểu mẫu, hiện đại và văn minh. Với tầm nhìn dài hạn, chủ đầu tư đã đưa ra quyết định táo bạo: dành tới 2 hecta quỹ đất để xây dựng công viên nội khu - mảng xanh đầu tiên góp phần định hình diện mạo mới cho quận Hồng Bàng. Động thái này không chỉ tạo nên giá trị bền vững mà còn thể hiện tư duy tiên phong trong việc nâng tầm chất lượng sống đô thị, đưa Him Lam Central Park trở thành dự án nổi bật trên thị trường bất động sản.

Với tổng diện tích cây xanh chia đều cho 346 căn nhà phố, mỗi căn tại Him Lam Central Park được hưởng tới 60m² không gian xanh - con số hiếm thấy trên thị trường. Đặc biệt, khi tính cả công viên 2ha, mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 20% - tỷ lệ vô cùng ấn tượng ngay tại trung tâm thành phố. Đây không chỉ là điểm nhấn khác biệt mà còn mang đến cho cư dân một môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, định hình chuẩn mực sống xanh đẳng cấp và bền vững.

VỊ TRÍ TRUNG TÂM KIẾN TẠO TÂM ĐIỂM TIỆN NGHI

Sở hữu vị trí vàng, Him Lam Central Park không chỉ hấp dẫn khách hàng mua để ở mà còn thu hút các nhà đầu tư nhờ khả năng kết nối linh hoạt và tiềm năng sinh lời cao. Dự án nằm gần các khu công nghiệp trọng điểm như khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và khu công nghiệp Nomura, nơi nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao nhưng nguồn cung vẫn còn hạn chế. Sự xuất hiện của Him Lam Central Park không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp bách của thị trường mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn trong bối cảnh bất động sản Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ.

Lợi thế kép của dự án nằm ở vị trí giao thoa giữa hai khu vực trọng điểm: quận Hồng Bàng và An Dương. Nếu Hồng Bàng là trung tâm văn hóa - lịch sử lâu đời của Hải Phòng, thì An Dương lại được định vị là thủ phủ logistics và công nghệ, tạo dư địa phát triển vượt bậc. Nhờ vị trí cửa ngõ giữa hai khu vực này, Him Lam Central Park trở thành điểm kết nối lý tưởng, vừa thuận tiện di chuyển, vừa tận hưởng nhịp sống sầm uất của đô thị hiện đại.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Him Lam Central Park còn chinh phục cư dân bằng hệ thống tiện ích all-in-one, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống xanh - sống khỏe - sống tiện nghi. Bên cạnh công viên trung tâm 2 hecta, dự án còn sở hữu không gian xanh đa lớp với vườn cây sinh thái và công viên nội khu, mang đến môi trường sống trong lành và thư thái.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp tại Him Lam Central Park bao gồm Clubhouse sang trọng với bể bơi, phòng gym, spa; Sport Garden rộng 1.500m²; sân chơi trẻ em; gym ngoài trời; vườn cờ; vườn BBQ… Đặc biệt, cư dân còn được trải nghiệm hệ thống thể thao đa dạng với 10 bộ môn như pickleball, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, yoga… giúp nâng cao sức khỏe và tận hưởng phong cách sống năng động.

Sự góp mặt của Him Lam Central Park không chỉ góp phần thay đổi diện mạo phường An Hồng mới mà còn tạo dấu ấn cho quận Hồng Bàng phiên bản mới. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống vừa xanh bền vững, vừa đa dạng tiện ích, mang đến chất lượng sống đẳng cấp ngay giữa trung tâm Hải Phòng.