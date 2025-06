Hải Phòng: Khó xử lý đối với các cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 230 cơ sở nhà đất phải xử lý, bao gồm 203 cơ sở nhà đất không sử dụng, 1 cơ sở nhà đất sử dụng kém hiệu quả, 26 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích.

Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 146 cơ sở nhà đất không sử dụng về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, một số cơ sở nhà đất chuyển giao cho đơn vị trực thuộc làm trụ sở, mở rộng trường học, còn một số cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích vẫn khó xử lý.

CƠ SỞ NHÀ ĐẤT THUỘC CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ BIẾN THÀNH NƠI KINH DOANH, NHÀ Ở

Trong các cơ quan thành phố, Thành đoàn Hải Phòng có 2 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích là Cung văn hóa thiếu nhi (số 55 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) và Trung tâm huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên cũ (đã giải thể) tại số 11 Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Tại Cung văn hoá thiếu nhi, Hội trường nhà A được sử dụng để kinh doanh đồ dùng văn phòng. Thành đoàn Hải Phòng báo cáo sẽ sớm hoàn trả mặt bằng nhưng thực tế vẫn tiếp tục kinh doanh văn phòng phẩm trên phần diện tích này. Sở Tài chính đánh giá Thành đoàn Hải Phòng cho mượn cơ sở kinh doanh là trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, cần khẩn trương chấm dứt và xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc cho mượn tài sản này.

Đối với cơ sở nhà đất tại số 11 Lạch Tray, trên khuôn viên đất có 11 hộ dân sinh sống. Thành đoàn Hải Phòng báo cáo đã vận động được 2 hộ tự nguyện bàn giao lại các gian phòng cho Thành đoàn. Đối với 9 hộ còn lại, Thành đoàn Hải Phòng báo cáo vẫn đang tiếp tục vận động các hộ dân.

Đối với 7 cơ sở nhà đất không sử dụng thuộc Sở Y tế, Sở Tài chính, đề xuất chuyển giao 6 cơ sở về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Riêng có sở nhà đất Bệnh viện Phổi Hải Phòng tại số 568 Trần Tất Văn (quận Kiến An) có diện tích 10.662m2, trên khuôn viên có 7 gian nhà đã được Sở Y tế bố trí cho cán bộ làm nhà từ năm 1997 (diện tích còn lại khoảng 9.748m2), Sở Y tế đề nghị chuyển giao cho UBND quận Kiến An quản lý do khu đất được quy hoạch là đất công trình hạ tầng kỹ thuật trung chuyển chất thải rắn, không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường có 4 cơ sở nhà đất (2 cơ sở không sử dụng, 1 cơ sở sử dụng kém hiệu quả, 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích), Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 3 cơ sở về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Còn cơ sở nhà đất là trại sản xuất giống cây chất lượng cao tại xã Chiến Thắng (huyện An Lão) thuộc quản lý của Trung tâm khuyến nông được sử dụng không đúng mục đích, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục cùng cơ quan tư vấn pháp luật khởi kiện ra toà án để giải quyết.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị có 5 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích, trong khuôn viên đều có các phần diện tích đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí cho các hộ dân là cán bộ công tác tại các đơn vị từ trước ngày 19/1/2007 (thời điểm quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được ban hành).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo đề xuất phương án xử lý di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên, trong đó xin ý kiến về việc tổ chức cuộc họp với các bên có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan để bàn bạc thống nhất phương án và triển khai di dời các hộ dân.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, việc giải quyết di dời các hộ dân tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới được thực hiện dưới công tác vận động, trao đổi để hộ dân tự nguyên di dời chứ chưa có sự phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại địa phương (nơi có nhà đất) nên chưa giải quyết được triệt để việc sử dụng sai mục đích này.

NHIỀU CƠ SỞ NHÀ ĐẤT DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ CŨNG KHÓ XỬ LÝ

Tại 12 quận huyện, thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng, có 212 cơ sở nhà đất phải xử lý, trong đó có 194 cơ sở không sử dụng, 18 cơ sở sử dụng không đúng mục đích. Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 146 cơ sở nhà đất tại các quận huyện về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác, số còn lại rơi vào các trường hợp chuyển giao cho đơn vị trực thuộc sử dụng, nằm trong khu vực thực hiện dự án hoặc khó xử lý.

Tại huyện An Lão, có 15 cơ sở nhà đất cần xử lý (1 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích, 14 cơ sở nhà đất không sử dụng), Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 13 cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác, 1 cơ sở nhà đất là UBND xã Trường Thành cũ điều chuyển cho đơn vị trực thuộc quản lý để mở rộng Trường tiểu học và THCS Trường Thành. Riêng cơ sở nhà đất Trường mầm non Câu Hạ B (xã Quang Trung) có 1 hộ dân sinh sống từ năm 2013, Sở Tài chính cho rằng UBND huyện An Lão có trách nhiệm di dời, đồng thời, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chi trả chi phí hỗ trợ di dời nếu phải hỗ trợ di dời.

Tại quận Hồng Bàng, trong tổng số 37 cơ sở nhà đất trên địa bàn, có 24 cơ sở do UBND quận quản lý, 13 cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà đã thu hồi từ bên thuê nhưng chưa bàn giao cho quận. Trong đó, có 4 cơ sở sử dụng sai mục đích khó xử lý vì 3 cơ sở có hộ dân kinh doanh 1 cơ sở có nhiều hộ dân sinh sống.

Đối với 3 cơ sở nhà đất có hộ dân kinh doanh, UBND quận Hồng Bàng báo cáo sẽ thực hiện xử lý chấm dứt hoạt động kinh doanh, cho thuê không đúng quy định theo đúng hạn 30/6/2025 mà UBND thành phố chỉ đạo (văn bản số 1930/VP-TCNS ngày 17/3/2025 về việc đẩy mạnh rà soát, xử lý trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu qủa, sử dụng không đúng mục đích).

Riêng cơ sở nhà đất là Trường tiểu học Quán Toan tại số 48 Quán Toan 1 (phường Quán Toan) có 15 hộ dân sinh sống trong khuôn viên đất, UBND quận Hồng Bàng báo cáo sẽ rà soát về nguồn gốc việc sử dụng làm nhà ở của các hộ dân. Trong trường hợp đủ điều kiện để chuyển giao về địa phương để xử lý cấp giấy theo Luật Đất đai thì sẽ thực hiện chuyển giao, nếu không đủ điều kiện chuyển giao, sẽ thực hiện di dời các hộ dân trả lại diện tích đất theo quy định.

Tại huyện Tiên Lãng có 29 cơ sở nhà đất phải xử lý (11 cơ sở sử dụng không đúng mục đích, 18 cơ sở nhà đất không sử dụng), Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 18 cơ sở không sử dụng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, khai thác. Còn 11 cơ sở nhà đất sử dụng không đúng mục đích, có 3 cơ sở là Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện tại cơ sở 1, 4 và 5 được cho thuê lại để kinh doanh, UBND huyện Tiên Lãng báo cáo sẽ chủ động xử lý dứt điểm theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1930/VP-TCNS (ngày 17/3/2025).

Tuy nhiên, tại cơ sở 5 (sân vận động), việc xử lý gặp vướng mắc do bên thuê bất hợp tác. Đối với phần diện tích cho các hãng viễn thông đặt trạm BTS, UBND huyện báo cáo đang khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thành phố phê duyệt đề án khai thác tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật viễn thông để khai thác đảm bảo đúng quy định.

Đối với 8 cơ sở nhà đất hiện đang cho Bưu điện văn hoá xã và Quỹ tín dụng nhân dân, Hội người mù sử dụng, UBND huyện Tiên Lãng báo cáo rất khó khăn trong việc đòi lại nhà do các đơn vị đã sử dụng từ nhiều năm trước nên huyện chưa có phương án xử lý, nhất là đối với các điểm bưu điện văn hoá xã vì nhà bưu điện thuộc sở hữu của Bưu điện thành phố còn đất do UBND xã cho mượn nhưng không có hồ sơ lưu trữ.