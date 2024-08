Siêu ứng dụng BE bắt tay VNPAY: Triển khai dịch vụ gọi xe công nghệ trên ứng dụng ngân hàng Big 4

Mới đây, BE - siêu ứng dụng hàng đầu Việt Nam, bắt tay cùng VNPAY - fintech hàng đầu Việt Nam, triển khai dịch vụ gọi xe ngay trên ví điện tử VNPAY và các ứng dụng ngân hàng, tiếp cận 40 triệu khách hàng Việt.

BEBIKE, BECAR CÓ MẶT TRÊN HẦU HẾT ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG BAO GỒM CẢ BIG 4

Thông thường, tâm trí người dùng luôn gắn liền hình ảnh của ứng dụng ngân hàng với các dịch vụ thanh toán, tài chính. Song, cú bắt tay của Be Group và VNPAY đã tạo nên bước đột phá, cho phép hàng chục triệu người Việt dễ dàng đặt xe công nghệ trên ứng dụng ngân hàng có tích hợp tính năng VNPAY Taxi.

Có thể thấy, beBike và beCar là một trong những mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới dịch vụ gọi xe trên ví điện tử VNPAY và các ứng dụng ngân hàng Big 4 (4 ngân hàng lớn nhất tại thị trường Việt Nam) như VCB Digibank, BIDV Smart Banking, VietinBank iPay Mobile, Agribank E-Mobile Banking, cùng nhiều ứng dụng ngân hàng khác.

Be Group hợp tác với VNPAY là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục mở rộng độ phủ dịch vụ.

Không dừng lại ở đó, Be Group cho biết việc thúc đẩy hợp tác với VNPAY còn nằm trong kế hoạch cải thiện thu nhập cho tài xế BE, khi dịch vụ BE có khả năng mở rộng thêm tệp khách hàng tiềm năng - 40 triệu người dùng thường xuyên đang sử dụng các ứng dụng ngân hàng và ví VNPAY. Đây tiếp tục là dấu hiệu khẳng định cho những nỗ lực không ngừng của BE để cải tiến trải nghiệm và thu nhập cho chính đội ngũ tài xế.

SAU GỌI XE TRÊN APP NGÂN HÀNG, LIỆU NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ KỲ VỌNG GÌ TIẾP THEO Ở BE?

Bên cạnh động thái mở rộng độ phủ của các dịch vụ trọng tâm như beBike và beCar, BE đang mạnh mẽ khẳng định vị thế của một siêu ứng dụng. Cho đến nay, BE hiện là siêu ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ 5 trong 1 loại hình di chuyển: máy bay - tàu hỏa - ô tô - xe máy - xe khách, với hàng trăm nghìn tài xế cũng như hàng nghìn đối tác tích hợp vào nền tảng, tạo thành hệ sinh thái vận chuyển vô cùng đồ sộ và đặc thù.

Liên tục làm mới và cập nhật những đối tác lớn trong hệ sinh thái, siêu ứng dụng BE thể hiện sự sát sao trong việc lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu của người dùng, đồng thời không ngừng nghiên cứu và mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ phù hợp và tiện lợi hơn hết.

Trong khi các ứng dụng chỉ khai thác đơn lẻ việc đặt vé hoặc đặt xe, BE đã tích hợp đầy đủ 5 trong 1 loại hình di chuyển.

DỄ DÀNG ĐẶT BEBIKE, BECAR TRÊN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG VỚI TÍNH NĂNG VNPAY TAXI

Khách hàng có thể tham khảo cách gọi beBike/beCar trên app ngân hàng và ví VNPAY đơn giản với 4 bước.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng/ví VNPAY. Chọn hoặc tìm kiếm tính năng VNPAY Taxi/Gọi Taxi.

Bước 2: Nhập điểm đi, điểm đến.

Bước 3: Bấm chọn “Tìm xe bất kỳ" và lựa chọn BE, tiếp tục nhập mã giảm giá và đặt xe.

Bước 4: Xác nhận giao dịch và thanh toán ngay trong chuyến đi hoặc khi kết thúc chuyến đi.