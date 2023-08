Tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á vinh danh HDBank ở hạng mục phát triển bền vững

Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Năm nay, ngoài HDBank, các tên tuổi lớn của khu vực và Việt Nam như: CIMB, HSBC, Standard Chartered, Vietinbank… cũng được trao giải.



The Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á ra đời năm 2008. Ban Giám khảo của giải thưởng gồm nhiều chuyên gia tài chính – ngân hàng uy tín (đại diện của tất cả Big4 về kiểm toán và tư vấn tài chính tại Singapore) đã đánh giá cao HDBank dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về chỉ số tài chính, ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) cũng như các hoạt động cho cộng đồng mà ngân hàng đã triển khai trong suốt thời gian qua.

Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bằng cách cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đến cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư có tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của vai trò này, từ năm 2018, HDBank đã tích cực triển khai các biện pháp gia tăng nguồn lực và tiếp sức thúc đẩy sự phát triển của tài chính Xanh tại Việt Nam, đáp ứng mục tiêu Chính phủ Việt Nam thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong các năm qua, HDBank nhận được sự hậu thuẫn về nguồn vốn cũng như tư vấn chuyên sâu từ các định chế tài chính uy tín quốc tế như IFC, DEG (Định chế Tài chính Phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức), Proparco (Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp), Leapfrog Investments, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Affinity Equity… về phát triển bền vững, tài chính Xanh, chuyển đổi Xanh và đặc biệt trong phát triển các sản phẩm tài chính dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) do phụ nữ làm chủ.

HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đẩy mạnh phát triển bền vững và thúc đẩy tài chính Xanh, chuyển đổi Xanh; áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn và chủ động thực thi trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp SME, tập trung kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững, ESG (bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị) với mục tiêu phát triển kinh doanh chung.