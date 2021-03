Hãng xe điện Mỹ Tesla vừa cho biết Giám đốc Điều hành (CEO) Elon Musk của công ty này đã được đổi chức danh thành "Technoking of Tesla", còn Giám đốc Tài chính (CFO) Zach Kirkhorn được đổi chức danh thành "Master of Coin", theo Wall Street Journal.

Trong khi "Master of Coin" có thể giải nghĩa là "bậc thầy về các loại tiền", chức danh "Technoking of Tesla" của Elon Musk khiến nhiều người khó hiểu. Technoking được một số người giải nghĩa là "bùng nổ công nghệ".

Trong hồ sơ gửi Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, Tesla không giải thích ý nghĩa của các chức danh này và cũng không phản hồi câu hỏi về chúng từ giới truyền thông. Công ty này chỉ cho biết cả Musk và Kirkhorn đều vẫn tiếp tục đảm nhiệm các công việc lần lượt là CEO và CFO dù được đổi tên chức danh.

Theo nhà phân tích Daniel Ives của công ty Wedbush, chức danh "Technoking of Tesla" của Musk hàm ý rằng tỷ phú này xem Tesla như một công ty tạo ra những đột phá về công nghệ trong tương lai, đặc biệt là với robot, ôtô điện tự lái hoàn toàn cùng những tiến bộ công nghệ khác.

Trong khi đó, chức danh "Master of Coin" của CFO Zach Kirkhorn được xem làm dấu hiệu cho thấy Tesla sẽ tiếp tục đầu tư vào Bitcoin trong những năm tới.

Đầu tháng 2 năm nay, Tesla tiết lộ đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và đến nay có thể đã lãi gần 1,2 tỷ USD. Tesla cũng dự định chấp nhận Bitcoin vào làm phương tiện thanh toán cho khách hàng mua xe điện.

Cuối tuần qua, lần đầu tiên Bitcoin vượt mốc giá 60.000 USD. Nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư tổ chức được cho là nguyên nhân đẩy giá tiền ảo này lên cao kỷ lục, từ mức chỉ gần 7.000 USD vào đầu năm 2020.

Vài tháng gần đây, ngoài Tesla, nhiều công ty nổi tiếng cũng bắt đầu quan tâm và đầu tư Bitcoin. Tháng 10 năm ngoái, hãng phần mềm Square Inc. của tỷ phú Jack Dorsey (người sáng lập Twitter) cũng chi 50 triệu USD mua Bitcoin. Gần đây hơn, ngân hàng Bank of New York Mellon Corp. cho biết sẽ bắt đầu xem Bitcoin như các tài sản tài chính khác, còn Mastercard Inc. tuyên bố sẽ đưa Bitcoin vào hệ thống thanh toán quốc tế của mình trong năm nay.

Mới đây, tỷ phú dầu lửa Kjell Inge Rokke bày tỏ quan điểm ủng hộ Bitcoin. Công ty Aker ASA của Rokke đang mở một bộ phận mới để tiếp cận tiềm năng của tiền ảo. Trong hi đó, công ty ứng dụng chụp ảnh Trung Quốc Meitu nói sẽ đầu tư vào hai đồng tiền ảo Ether và Bitcoin.

Việc Tesla đổi tên chức danh của các vị trí chủ chốt trong công ty khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu - Ảnh: Twitter

Động thái đổi tên chức danh lãnh đạo công ty của Tesla được đưa ra trong bối cảnh tương lai phía trước có nhiều dấu hiệu trắc trở hơn so với với năm 2020. Các đối thủ của công ty này đang bắt đầu chiếm lĩnh thị phần xe điện. Trong khi đó, vào tháng trước, Tesla đã phải tạm dừng hoạt động nhà máy duy nhất tại Mỹ do thiếu linh kiện. Tesla dự kiến sản lượng xe điện Model S và Model X sẽ thấp hơn trong quý này, trong khi đang cố gắng tăng sản lượng xe Model Y tại Trung Quốc.

Năm ngoái, giá cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 700%. Hãng này cũng đạt doanh số xe kỷ lục trong năm 2020, ghi nhận năm có lãi đầu tiên, đồng thời cổ phiếu được đưa vào chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, đầu tháng này, cổ phiếu Tesla đã giảm 25% giá trị.

Ngoài việc công bố đổi chức danh lãnh đạo, ngày 15/3, Tesla bổ nhiệm ông Jerome Guillen, người đang điều hành mảng kinh doanh ôtô của công ty, làm chủ tịch phụ trách mảng xe tải nặng. Ông Guillen từng làm việc với các dự án xe tải tại Daimler AG trước khi gia nhập Tesla. Việc bổ nhiệm được thực hiện khi Tesla đang nỗ lực đẩy nhanh hoạt động của mảng kinh doanh xe bán tải điện đang trì trệ.