The Makeover: Nơi những từ khóa mới nhất về đổi mới có thể thay đổi tư duy doanh nghiệp

Ngày 18/10 vừa qua, tại TP.HCM, ngày đầu tiên của hội thảo The Makeover do Talentnet tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chiến lược gia đầu ngành, đem đến cho khách tham dự đa dạng thông tin, góc nhìn và giải pháp đột phá trong sự đổi mới và sáng tạo trong các chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Khác với các hội thảo thông thường, The Makeover hội tụ dàn diễn giả đẳng cấp gồm diễn giả TED Talk nổi tiếng thế giới và hơn 20 chuyên gia quản trị đổi mới hàng đầu trong khu vực và Việt Nam, cùng sự tham gia của hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự từ đa dạng lĩnh vực và hơn 12 chủ đề độc quyền không thể tìm thấy ở đâu khác.

Trong phần trình bày của mình, diễn giả Brook Taylor, Tổng Giám đốc điều hành VinaCapital đã có những chia sẻ những thách thức toàn cầu đang gặp phải, và từ đó cũng đem tới những dự đoán và nhận xét về khả năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam - ngôi sao đang lên của châu Á.

Không dừng lại ở đó, Giám đốc Khu vực châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - ông Ben cũng bổ sung công thức đặc biệt đã giúp New Zealand trở thành quốc gia đổi mới vượt bậc mang tên “Sợi dây số 8” (Number 8 fencing wire mentality). Với tư duy này, người dân New Zealand đã thoát khỏi suy nghĩ truyền thống, tận dụng tối đa nguồn lực, đưa ra giải pháp tối ưu để đổi mới thành công và ông mong rằng những chia sẻ này phần nào có thể giúp doanh nghiệp Việt có một góc nhìn mới trong quá trình đổi mới sáng tạo.

Trong phiên thảo luận “Sáng tạo x định hướng = hiệu quả”, cả 4 diễn giả và người điều phối đều đã đem đến những góc nhìn đa dạng và thú vị về đổi mới. Với Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, PNJ chia sẻ: “Makeover” trong doanh nghiệp cần phải cạnh tranh với “Timeover” - phải xác định đâu là thời gian phù hợp để đổi mới, và “Gameover” - Đừng để thời cơ đến rồi trôi qua”.

Đặc biệt, để khách tham dự có thể lắng nghe những phần trình bày mà họ quan tâm, chương trình có ba phần tọa đàm được diễn ra song song với ba chủ đề khác nhau bàn luận về những chiến lược, chiến thuật và kỹ năng cần có trong hành trình làm mới mình của doanh nghiệp. Diễn giả là các lãnh đạo đến từ các công ty hàng đầu như ACB, AIA, Bosch, Home Credit, Pepsico Foods, Potential Lab Ltd, TikTok, Unilever.

Các diễn giả trong phần tọa đàm Tái thiết kế mô hình quản trị nhân sự để đổi mới tại sự kiện The Makeover.

Trong “cuộc đua” kích hoạt mã gen sáng tạo cho các chuyên gia nhân sự, diễn giả Akshita Shetty - CHRO của SAP Đông Nam Á và Alan Malcolm - Giám đốc đối tác chiến lược tại Udemy đã bật mí công thức được áp dụng để kích hoạt DNA sáng tạo cho lực lượng lao động như công thức 3T - Chuyển đổi (Transformation), Chiến lược nhân tài (Talent Strategy) và Công nghệ (Technology) hay xây dựng văn hóa học tập mạnh mẽ để nâng cao lợi nhuận kinh doanh lên đến 23% .

Và đổi mới không còn chỉ là việc tìm kiếm câu trả lời có sẵn mà doanh nghiệp cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân để tìm thấy câu trả lời phù hợp nhất. Với Tiến sĩ. Sơn Đỗ Lệnh, Tiến sĩ Công nghệ – Harvard Research, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng, Công nghệ quản trị tài sản, Ngân hàng tư nhân hàng đầu Thụy Sĩ, thì: “Để đổi mới, doanh nghiệp luôn phải đặt câu hỏi "How? What? Why? Why not?" Trong đó, ‘why và ‘why not’ là 2 câu hỏi tạo khơi gợi sự sáng tạo, ý tưởng đột phá nhất cho nhân loại”.

Ông Andreas Ekström trong phần trình bày về 7 nguyên tắc làm chủ thế giới tại sự kiện The Makeover.

Và cuối cùng, ược mong chờ nhất tại sự kiện The Makeover, diễn giả TED Talk Andreas Ekström đã khiến cả khán phòng thán phục trong bài thuyết trình “7 nguyên tắc làm chủ thế giới: “Để làm chủ thế giới, mỗi người cần làm chủ 7 điều sau: Làm chủ căn tính, Làm chủ thời gian, Dùng tiền tạo ra tiền, Quyết định điều ta nhìn thấy, Kết nối giữa người với người, Tạo không gian trao đổi và Nghĩ nhiều hơn về AI”. Đây cũng là những ví dụ điển hình của ứng dụng tư duy đổi để vững bước mới mà The Makeover mong muốn mang đến cho tất cả lãnh đạo doanh nghiệp.

Không phải là một sự kiện doanh nghiệp thông thường, The Makeover là sự hiện hoàn toàn mới do Talentnet khởi xướng vào ngày 18-19/10, hứa hẹn thay đổi góc nhìn và định nghĩa lại sự đổi mới cho toàn bộ lãnh đạo doanh nghiệp.

Hội tụ hơn 20 chuyên gia đẳng cấp thế giới, The Makeover đã mang đến những chia sẻ cởi mở và truyền cảm hứng giúp doanh nghiệp "mài giũa" chiến lược đổi mới của mình.