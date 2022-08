Thủ tướng Chính phủ thăm, làm việc với Viettel

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước…

VIETTEL LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel nhấn mạnh sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Viettel đã trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam. Viettel là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin và công nghiệp quốc phòng CNC. Luôn là doanh nghiệp hiệu quả nhất, lợi nhuận trước thuế các năm gần đây của Viettel luôn duy trì trên 40 nghìn tỷ/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu luôn duy trì trên 25%.

Hai năm liên tiếp (2020, 2021), Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Viettel đồng thời là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 Châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022. Viettel trở thành hình mẫu của một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sáng tạo và có hiệu quả.

Viettel đồng thời cũng là doanh nghiệp tiên phong và hiệu quả trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số 260 triệu dân, tại 3 châu lục. Đến nay 7/10 thị trường kinh doanh đã có lợi nhuận, dòng tiền về nước những năm gần đây ở mức 250-350 triệu USD/ năm. Đến nay, Viettel đã thu về 900,3 triệu USD, tương đương 62% tổng đầu tư.

Viettel là nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số 1 tại Việt Nam - luôn đón đầu xu thế và làm chủ công nghệ lõi với các sản phẩm dịch vụ Make in Vietnam, phủ rộng hoàn toàn 4/4 nhóm giải pháp, hỗ trợ giám sát và xử lý sự cố hiệu quả, kịp thời 24/7 cho các hạ tầng trọng yếu quốc gia và các doanh nghiệp, tổ chức.

Là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực góp phần kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, những năm qua Viettel đã tập trung nhiều nguồn lực tư vấn chuyển đổi số, xây dựng và triển khai hạ tầng số, các nền tảng số, dịch vụ số để đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Hạ tầng và các sản phẩm, dịch vụ số của Viettel là các sản phẩm chủ lực, đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, bước đầu góp phần thực hiện mục tiêu kiến tạo xã hội số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Với vai trò hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng CNC của Việt Nam, Viettel đã và đang nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật CNC để cung cấp cho Quân đội. Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới.

Viettel cũng luôn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Đến nay, Viettel đã đóng góp khoảng 15 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nghe giới thiệu về các sản phẩm trang bị kĩ thuật công nghệ cao do Viettel đang nghiên cứu, sản xuất.

TỔNG KẾT MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC CỦA VIETTEL

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự phát triển nhanh và bền vững của Viettel, đã chuyển đổi mô hình rất thành công từ chủ yếu phục vụ quốc phòng sang mô hình lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng đánh giá Viettel đã nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, xu thế và yêu cầu phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, xác định chiến lược và sứ mệnh một cách phù hợp tình hình, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước; đóng góp trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ.

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Viettel nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, chương trình phục hồi và phát triển, chương trình chuyển đổi số phát triển xanh, phát triển năng lượng sạch.

Viettel hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn”, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, khẳng định tinh thần “trong nguy có cơ”, “non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi”, Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Nguyên nhân mang lại những thành công của Viettel là chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết mô hình Viettel sau 30 năm thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển một tập đoàn kinh tế nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2022 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; chúng ta phải tiếp tục giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân; xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; phát triển nền công nghiệp hiện đại.

Về công việc cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, Viettel phải quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cụ thể, trực tiếp cho Tập đoàn. Trong đó, có việc nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, là một trong những tập đoàn đóng vai trò dẫn dắt quá trình này, làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử. Cùng với đó, Viettel cần góp phần xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường an ninh, an toàn mạng, an toàn viễn thông; phát triển các lĩnh vực viễn thám, logistics và thương mại điện tử…