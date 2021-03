Tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 1,47%

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo về tình hình kinh tế xã hội quý 1/2021. Trong đó, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến hết ngày 19/3/2021 đã tăng 1,47%.

Như vậy, tín dụng của nền kinh tế đang tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước (0,68%). Theo đại diện Tổng cục Thống kê, yếu tố dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại trạng thái bình thường là yếu tố chủ yếu để có được mức tăng trưởng trên.



Bên cạnh đó, cũng trong khoảng thời gian trên, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,49% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm trước tăng 1,55%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,54% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,51%).

Hiện nay, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so với cuối năm 2020. Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,1%-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1%-3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0%-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6%-6,8%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số ngành, lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Tỷ giá trung tâm được điều hành linh hoạt bám sát diễn biến thị trường ngoại tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối khá ổn định, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô. Thanh khoản đồng Việt Nam của toàn hệ thống tín dụng ở trạng thái dồi dào, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Về thị trường bảo hiểm, tổng doanh thu phí toàn thị trường trong quý 1/2021 ước tính tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 6% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 11%.

Tính đến hết tháng 2/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước tính đạt 582,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước tính đạt 470,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường chứng khoán, Tổng cục Thống kê cho rằng, công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 đã tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán trong quý 1/2021. Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 11h00 ngày 24/3/2021, chỉ số VNIndex đạt 1.170 điểm, tăng 0,3% so với cuối tháng trước và tăng 6,08% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 18/3/2021 đạt 5.916 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm 2020.

Riêng giá trị giao dịch bình quân trong tháng 3/2021 đạt 19.073 tỷ đồng/phiên, tăng 14% so với tháng Hai. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước.

Tính đến cuối tháng 2/2021, thị trường có 762 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và 909 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UpCom với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 1.532 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2020.

Trên thị trường trái phiếu, hiện nay thị trường có 467 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.382 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 3/2021 đạt 9.847 tỷ đồng/phiên, giảm 10,6% so với tháng trước. Tính chung quý 1/2021, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6% so với bình quân năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 3/2021 đạt 135.576 hợp đồng/phiên, giảm 25% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 174.324 hợp đồng/phiên, tăng 11% so với bình quân năm trước. Khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường tính đến ngày 18/3/2021 đạt 37.264 hợp đồng, tăng 29% so với tháng trước và giảm 8% so với cuối năm 2020.