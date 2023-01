Toàn cầu hoá đặt ra tiêu chuẩn ngày càng khắt khe với chất lượng nhân sự

BA KỸ NĂNG SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN RA TRƯỜNG CÒN THIẾU

Toàn cầu hoá và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nền kinh tế, các doanh nghiệp và cá nhân người lao động. Thị trường lao động tại Việt Nam cũng đang chịu áp lực lớn của các xu hướng nói trên.

Hiện dân số của Việt Nam gần 100 triệu người, lực lượng lao động trên 15 tuổi chiếm khoảng 60%. Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng với nguồn lao động được đánh giá dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, nhân lực chất lượng cao lại đang thiếu hụt.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết FCPA (Aust.), Tổng giám đốc PKF Việt Nam, thành viên chính thức của PKF Quốc tế tại Việt Nam, Hội viên cấp cao CPA Australia (Fellow CPA) cho biết, Tiếng Anh là một trong số những kỹ năng mà các sinh viên mới tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán còn thiếu.

“Phần lớn sinh viên vẫn đang coi Tiếng Anh là một môn học, và học theo tâm lý trả bài để lên lớp, tốt nghiệp. Tuy nhiên, để có thể hội nhập quốc tế, Tiếng Anh là một phương thức, kỹ năng để giúp tiếp cận với thông tin và tri thức toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh có sự dịch chuyển đáng kể các hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia trên thế giới do các ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh…”, bà Tuyết nói.

Kỹ năng giao tiếp và quản trị thời gian cũng là hai kỹ năng thiết yếu trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng thường thiếu ở các sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học trong nước. “Về cơ bản, các bạn chưa được hướng dẫn nhiều về kỹ năng giao tiếp trong trường đại học. Theo đó, nếu không có sự quan sát và môi trường, rất nhiều bạn chưa trang bị đủ các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Kỹ năng giao tiếp càng quan trọng hơn trong ngành nghề kiểm toán, khi các bạn sẽ phải giao tiếp với nhiều tệp khách hàng, thuộc nhiều tầng lớp và lĩnh vực khác nhau trong xã hội, kể cả trong nước và quốc tế.

Về kỹ năng quản trị thời gian, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, kỹ năng quản trị thời gian lại càng cần được tối ưu. “Việc quản trị thời gian không chỉ đối với các công việc nội bộ, mà còn bao gồm cả việc lập kế hoạch đan xen với các công việc với đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế”, bà Tuyết cho biết thêm.

KHÁC BIỆT SAU KHI ĐẠT CHỨNG CHỈ TỪ CPA AUSTRALIA

Hiện có hơn 300 doanh nghiệp kiểm toán, kế toán đang hoạt động tại Việt Nam, tăng 100 doanh nghiệp sau 2 năm trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày một nhiều, do đó sự thiếu hụt nhân sự là cơ hội cho nguồn nhân lực hội nhập quốc tế.

Là thành viên chính thức của PKF Quốc tế, PKF Việt Nam luôn hướng tới việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên hội nhập quốc tế. Để đạt được điều đó, bà Tuyết chia sẻ, PKF Việt Nam sẽ lựa chọn và đánh giá các nhân viên có kỹ năng chuyên môn và tiếng Anh tốt để tham gia học và lấy chứng chỉ chuyên môn quốc tế như CPA Australia, các khóa học do PKF Quốc tế tổ chức và đề cử nhân viên sang làm việc và học tập theo hình thức secondment tại các công ty trong mạng lưới của PKF Quốc tế ở các nước phát triển trong khu vực như Australia, Singapore, Malaysia.

Trong các chứng chỉ chuyên môn quốc tế, PKF Việt Nam đặc biệt lựa chọn trở thành

Đối tác Đạt chuẩn Đào tạo và Phát triển Chuyên môn của CPA Australia, một trong những hiệp hội nghề nghiệp kế toán lớn nhất thế giới, với hơn 170.000 thành viên làm việc tại trên 100 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Trả lời câu hỏi nhân sự trước và sau khi họ đạt chứng chỉ CPA Australia ở trên góc độ phát triển cá nhân và góc độ đóng góp cho doanh nghiệp, bà Tuyết cho biết, các nhân sự của PKF Việt Nam sau khi đạt chứng chỉ từ CPA Australia thường năng động và tự tin trong công việc hơn, có cái nhìn đa chiều hơn khi tiếp cận đối tượng được kiểm toán, đồng thời cũng có khả năng cung cấp tốt nhiều dịch vụ chuyên ngành khác có liên quan như tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Ngoài ra, tự tin trong giao tiếp quốc tế cũng là một ưu điểm vượt trội sau khi hoàn thành Chương trình CPA.

Nhân sự của PKF Việt Nam thường năng động và tự tin trong công việc hơn sau khi đạt chứng chỉ từ CPA Australia.

Đánh giá về điểm khác biệt của CPA Australia, theo bà Tuyết, học viên cần phải tốt nghiệp một trong số các trường Đại học được CPA Australia công nhận mới có thể tham gia Chương trình này. Theo đó, do yêu cầu đầu vào đã khá cao, Chương trình CPA cũng có sự khác biệt nhất định so với các chứng chỉ chuyên ngành khác trên thị trường. Đồng thời danh vị CPA Australia là minh chứng cho kiến thức chuyên môn và kỹ năng xuất sắc, giúp hội viên trở nên nổi bật trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

Ngoài ra, do đa số các bạn đang công tác trong ngành kế toán, kiểm toán tại Việt Nam đều đã có bằng cử nhân đúng chuyên ngành, việc tham gia CPA Australia sẽ mang đến hai lợi ích như rút ngắn thời gian đạt chứng chỉ do số lượng môn ít hơn và được học chuyên sâu hơn về quản lý, quản trị chiến lược như Strategic Management Accounting, Global Strategy and Leadership giúp phát triển hơn trong sự nghiệp sau này.

Với những lợi ích nổi trội của Chương trình CPA, bà Tuyết nhận định, nguồn nhân lực trong ngành kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, rất nên cân nhắc tham gia Chương trình CPA để phát triển cả năng lực chuyên môn và các kỹ năng mềm cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa.

