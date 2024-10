Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Chiều 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thời gian qua.

Tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai 5 nhóm chương trình, dự án trọng điểm; 4 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thông qua việc ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện quyết liệt các Đề án, Nghị quyết chuyên đề, Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể; tập trung hiện thực hóa 3 trụ cột phát triển của tỉnh, trong đó công nghiệp năng lượng là lĩnh vực then chốt, tạo đột phá, nông nghiệp là bệ đỡ và dịch vụ - du lịch là mũi nhọn. Nhờ vậy, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Từ kết quả thực hiện trong gần 4 năm qua, dự báo tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 4/15 chỉ tiêu tiệm cận với mục tiêu đề ra; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 6,79%, dự báo cuối nhiệm kỳ đạt 7%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 71 triệu đồng; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến từ đầu nhiệm kỳ đến 30/9/2024 đạt 17.262 tỷ đồng, dự báo cả nhiệm kỳ đạt hơn 22.400 tỷ đồng, vượt 4,2% kế hoạch.

Tỉnh Quảng trị đang tập trung đổi mới và đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo dựng tiền đề để phát triển nhanh và bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc...

Tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện một số dự án năng lượng tái tạo, để đáp ứng hiệu quả kinh tế triển khai dự án, góp phần vừa đảm bảo năng lượng, vừa bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia; đồng thời mong muốn được hỗ trợ trong việc triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng yếu, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn, Quốc lộ 15D đoạn từ cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài khoảng 34km để nối thông toàn tuyến Quốc lộ 15D từ cảng biển Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay...

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Kiên

Ngoài ra, Quảng Trị cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ một phần nguồn lực để có điều kiện xây dựng Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh,” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, phục vụ phát triển du lịch; kiến nghị xem xét, giải quyết một số trường hợp tồn đọng về chế độ thương binh, liệt sĩ, giải quyết khó khăn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số vấn đề xã hội quan trọng khác...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển của tỉnh và giải đáp, đưa ra các giải pháp cho những kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá quá trình phát triển, tỉnh Quảng Trị còn nhiều khó khăn, thách thức do nằm trong vùng đất khó khăn, đồi núi nhiều, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán thường xuyên; chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quy mô kinh tế Quảng Trị còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, đại đa số doanh nghiệp siêu nhỏ; thu hút FDI còn hạn chế; thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ở mức thấp so với mức bình quân cả nước. Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn một số hạn chế; tình hình an ninh trật tự có nơi, có lúc chưa được bảo đảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị, đặc biệt là thuận lợi về giao thông, kết nối bắc-nam; kết nối đông-tây; đại phương có tiềm năng phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch; đất đại thuận lợi cho đầu tư phát triển công nghiệp; tài nguyên đa dạng, phong phú.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Quảng trị cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng chỉ thị 35-CT-TƯ, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị. Tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục; thu hút đầu tư có chất lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. Ảnh Phạm Kiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, chủ động, sáng tạo cùng với thời cơ, vận hội mới, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vượt qua thách thức, tạo bứt phá mới trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã gặp mặt, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Trong buổi sáng 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và trao quà động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.