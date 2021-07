Tottri: Chữa bệnh tận gốc

Tottri bắt nguồn từ công thức gia truyền nhiều đời của gia đình PGS.TS Mai Tất Tố - trường Đại học Dược Hà Nội, được phát triển dựa trên nền tảng: trị bệnh trị từ căn nguyên.

AN TOÀN KHU DÙNG DÀI NGÀY

Bên cạnh tác dụng nhanh mạnh, Tottri còn phối hợp với các vị thuốc bổ trung ích khí chữa vào tận gốc bệnh, giúp ngăn ngừa trĩ tái phát, an toàn khi sử dụng dài ngày.

Thông thường sau khi thăm khám bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng 1 số loại thuốc tân dược dạng uống và tác dụng tại chỗ (mỡ bôi, thuốc đặt). Các loại thuốc này cho tác dụng giảm đau, chống viêm sưng và co mạch cầm máu nhanh, nhưng tác dụng không mong muốn nhiều và chỉ được dùng trong thời gian ngắn. Ngược lại, đa phần mọi người vẫn nghĩ, điều trị trĩ nói riêng và bệnh nói chung bằng Đông dược thì thường có tác dụng chậm, thời gian điều trị dài.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thùy Dương, Phó Trưởng bộ môn Dược lực, Đại học Dược Hà Nội chia sẻ: Đa số các dược liệu có tính chất ôn hòa hơn, thời gian điều trị cũng thường kéo dài nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Vẫn có những dược liệu có tác dụng khá là nhanh, khá là mạnh và có thể sử dụng để điều trị triệu chứng cấp tính.

GIẢM THIỂU CHI PHÍ CHO NGƯỜI BỆNH

Để giúp người bệnh nhanh chóng đạt được hiệu quả trong tuần đầu tiên sử dụng, chuyên gia của công ty Traphaco đã đưa ra liệu trình điều trị chuẩn của Tottri như sau: 2 gói hoàn cứng (~ 4 viên nang cứng)/ lần x 3 lần/ ngày. Uống trước bữa ăn trong vòng 10 ngày. Trong thời gian dùng thuốc không ăn thức ăn cay nóng như ớt, hạt tiêu, các chất kích thích như rượu, cà phê.

Với liệu trình này, chỉ sau 1 - 3 ngày, các tình trạng chảy máu, đau, sưng viêm đã được thuyên giảm rõ rệt. Hết liệu trình 10 ngày, người bệnh có thể dùng với liều 1 gói hoàn cứng (~2 viên nang cứng)/ lần x 3 lần/ ngày trong 1 tháng tiếp theo để ngăn ngừa trĩ tái phát.

ĐƯỢC KIỂM CHỨNG TÁC DỤNG BẰNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tottri được kiểm chứng hiệu quả tại Đại học Dược Hà nội cho tác dụng nhanh - mạnh, tương đương thuốc tân dược.

Tottri có tác dụng cầm máu tương đương Adrenoxyl: Tottri ở cả 2 mức liều (tương đương trên người: 1-2 túi (2-4 viên)/lần x 3 lần/ngày) đều có tác dụng làm giảm thời gian chảy máu có ý nghĩa so với lô chứng (p<0,01).

Tottri làm giảm đau gần tương đương Diclofenac, ở cả 2 dạng bào chế: Đánh giá tác dụng giảm đau theo mô hình gây đau quặn bằng axit acetic của Kosster, thông qua khả năng giảm số cơn quặn đau ở lô thử so với lô chứng cho thấy Tottri có tác dụng giảm đau kéo dài tới hơn 30 phút, giảm số cơn đau quặn rõ rệt trong toàn thời gian nghiên cứu; tương đương Diclofenac (thuốc tân dược có tác dụng giảm đau mạnh).

Tác dụng giảm viêm, giảm phù nề (co búi trĩ) của Tottri: trên mô hình gây viêm trực tràng (gây trĩ thực nghiệm), Tottri có tác dụng giảm viêm, giảm phù nề, xung huyết; giảm kích thước búi trĩ so với lô chứng bệnh (p<0,05). Tottri (tương đương trên người: 1-2 túi (2-4 viên)/lần 3 lần/ngày) còn làm giảm khối lượng, mức độ tổn thương, số lượng và mật độ các tế bào viêm ở lớp đệm dưới niêm mạc so với lô chứng bệnh.

Tottri lập Kỷ lục là thuốc điều trị trĩ bán chạy nhất Việt Nam (năm 2021).

Thử nghiệm tính an toàn với liều nhắc lại 28 ngày cho thấy Tottri giúp điều trị bệnh trĩ lành tính, không gây độc trên gan, thận và ngừa tái phát hiệu quả.

Tottri được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO Đông dược, bên cạnh dạng viên hoàn cứng, nay đã có Tottri viên nang cứng hiện đại, dùng thuận tiện hơn, giảm liều uống cho người bệnh.