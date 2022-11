TP.HCM tăng cường kiểm soát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng tại buổi làm việc với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

SẼ XỬ LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHƯA ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Công thương tiếp tục theo dõi, bám sát và nắm chắc tình hình thị trường cung - cầu xăng, dầu trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành liên quan các vấn đề thành phố đang gặp khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.

Đồng thời, Sở Công thương phối hợp Cục Quản lý thị trường TP.HCM rà soát, thống kê và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp cung ứng xăng dầu thường xuyên chưa đảm bảo được nguồn cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; làm rõ nguyên nhân tạm ngưng kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời tổng hợp, cung cấp thông tin về quy định liên quan, các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhằm cảnh báo, tác động và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm tương tự.

Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND TP. Thủ Đức, các quận - huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; có giải pháp phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn; phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát các đơn vị kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phối hợp với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có phương án phù hợp trong phân luồng, điều tiết người mua hàng để đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống nguy cơ cháy nổ tại khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM triển khai đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Kịp thời hỗ trợ các doanh ngiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong tiếp cận nguồn vốn vay; trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động các giải pháp duy trì nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

ĐỀ XUẤT RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG

Trước đó, chiều 15/11/2022, Sở Công thương TP.HCM gửi UBND TP.HCM dự thảo, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP.HCM đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cụ thể:

Đối với giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cần rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu, thực hiện thời gian điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng… đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh còn từ 3-5 ngày (kể cả ngày nghỉ) so với quy định hiện hành là 10 ngày.

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong trường hợp cần thiết được chủ động quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu phù hợp.

Đề xuất điều chỉnh chi phí định mức áp dụng trong tính toán cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu.

TP.HCM cũng kiến nghị điều chỉnh cách thức áp dụng giá trị trong tính toán giá cơ sở. Quy định chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, khoảng chênh lệch giá trong nước so với giá thế giới và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng đang áp dụng đơn vị tính đồng/lít để tính toán trong giá cơ sở.

Trong khi đó, tập quán giao dịch của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu với nhà cung cấp được tính theo giá USD/thùng. Chưa kể thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt theo chiều hướng tăng liên tục.

Theo đó, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng theo đơn vị tính phù hợp với công thức tính bù trừ tương thích để phản ánh phù hợp biến động của tỷ giá và định kỳ hàng quý rà soát số liệu để điều chỉnh kịp thời trong trường hợp có biến động bất thường.

Xem xét, nâng tỷ trọng sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu để tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu. Theo ghi nhận, tỷ trọng sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu hiện nay tương đối thấp (đối với mặt hàng xăng có tỷ trọng khoảng 20,23% và dầu DO khoảng 26,64%).

Đối với giải pháp duy trì hoạt động chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu: đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ, đảm bảo mức chiết khấu tối thiểu 500 đồng/lít…