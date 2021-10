TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 cho 1.800 học sinh

Huyện Củ Chi là địa phương đầu tiên của TP.HCM, được chọn thí điểm chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19. Chiến dịch tiêm chủng thí điểm sáng nay có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM, các lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo...

Trường tiểu học thị trấn Củ Chi là nơi đầu tiên tổ chức tiêm với số lượng khoảng 1.500 học sinh của ba trường trung học phổ thông trên địa bàn, gồm: trường Trung học phổ thông Củ Chi, trường Trung học phổ thông Tân Thông Hội và trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Theo quy định, cha mẹ học sinh phải có mặt để ký phiếu xác nhận tiêm chủng cho con em mình. Học sinh được hướng dẫn lấy phiếu đăng ký, khám sàng lọc khai thông tin tại khu vực trường điểm tiêm, cách điểm tiêm 100 mét bảo đảm giãn cách. Sau đó học sinh đi bộ tới khu vực tiêm, đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn trước khi tiêm. Cha mẹ không được vào khu vực tiêm và phải đứng đợi ngoài cổng trường.

Có mặt tại điểm tiêm, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức nhận xét: Huyện được đánh giá là “vùng xanh” khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, đây là điều kiện phù hợp để Thành phố tổ chức tiêm vaccine Covid-19 thí điểm cho trẻ em. Sau huyện Củ Chi, Quận 1 là địa bàn ở khu vực trung tâm, có mật độ dân cư đông được chọn để tổ chức thí điểm tiêm vaccine Covid-19 vào chiều cùng ngày.

Trước đó ngày 14/10, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em, và TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước chính thức triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, dự kiến số lượng vào khoảng 780.000 người. Để chuẩn bị tốt cho công tác này, có 3.900 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện; trạm y tế phường, xã, thị trấn và phòng khám tư nhân trên toàn thành phố được tổ chức tập huấn trực tuyến về tổ chức, khám sàng lọc trước tiêm; xử trí phản ứng sau tiêm và tổ chức cấp cứu cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cho biết, thống kê toàn huyện có khoảng 51.000 trẻ em trong độ tuổi từ 12 – 17. Sau buổi tiêm thí điểm, huyện sẽ rút kinh nghiệm trước khi tiến tới tiêm đồng loạt. Các điểm tiêm được bố trí gần các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám nhằm xử trí và theo dõi phản ứng sau tiêm kịp thời.

Chiều cùng ngày, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vaccine cho khoảng 310 học sinh lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Sau đó, Quận 1 sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và tiến hành tiêm đại trà cho các trẻ còn lại của nhóm 12 - 17 tuổi.

Vaccine được sử dụng là Comirnaty do Pfizer -BioNTech (vaccine Pfizer) của Mỹ sản xuất. Đây là vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em, đã được nhiều nước sử dụng, bảo đảm an toàn. Bộ Y tế Việt Nam trước đó cho hay, từ đầu tháng 11/2021 sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên phạm vi cả nước. Loại vaccine được sử dụng là vaccine Pfizer. Tại TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM chiều ngày 26/10 cũng đã có văn bản thống nhất sử dụng vaccine Pfizer khi tiêm cho trẻ 12 - 17 tuổi.

TP.HCM hiện có khoảng 780.000 trẻ trong độ tuổi trên sẽ được tiêm vaccine. Hình thức triển khai tiêm chia làm 4 nhóm gồm: Nhóm trẻ đi học, nhóm trẻ không đi học, nhóm có bệnh nền và nhóm trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Trẻ 16 - 17 tuổi được ưu tiên tiêm trước, sau đó hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại các địa phương. Việc thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Quận 1 và huyện Củ Chi nhằm tổng kiểm tra, rà soát theo hướng dẫn Bộ Y tế.

Sự kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 thí điểm đánh dấu TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Đây sẽ là kinh nghiệm giúp cho TP.HCM cũng như cả nước tiến tới đồng loạt triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.