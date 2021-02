Tp.HCM đã kiểm soát tình hình lây nhiễm trong cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá thành phố đã tổ chức rất chu đáo các hoạt động chăm lo Tết từ thành phố đến cơ sở, giúp nhân dân đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh và an toàn.

Ông Nguyễn Thành Phong, nhấn mạnh: Trong năm 2021, tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tp.HCM. Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Tết năm nay là một năm rất đặc biệt khi cùng với một số địa phương trên cả nước, thành phố đón Tết trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, lây nhiễm trong cộng đồng với biến chủng mới đầy nguy hiểm, khó lường ngay những ngày giáp Tết.

Tp.HCM đã "Khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động", kiên trì nguyên tắc chống dịch "Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch", bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM cùng với sự chung lòng, đồng thuận của đa số người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

"Đến nay, có thể nói thành phố đã kiểm soát được tình hình lây nhiễm trong cộng đồng và đang tiếp tục triển khai các biện pháp tiếp theo để đẩy lùi dịch bệnh", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, thành phố đã hủy bỏ nhiều chương trình, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao không thật sự cần thiết. Tuy nhiên vẫn nỗ lực tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh đối với một số hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng Tết Tân Sửu 2021.

Ngoài ra, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các ngành, các cấp không rời khỏi thành phố; đa số cán bộ, công chức không về quê ăn Tết để đảm bảo kịp thời ứng phó các tình huống dịch bệnh phát sinh cũng như đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, người dân thành phố đã hết sức chia sẻ, đồng lòng, ủng hộ các biện pháp hạn chế đi lại, tập trung đông người, không bắn pháo hoa và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết trong năm 2021, tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đồng thời khuyến cáo, người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; xử phạt nghiêm việc không chấp hành đeo khẩu trang.

TP.HCM LẬP 317 ĐỘI LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19

Đại diện chính quyền thành phố cũng thông tin, Tp.HCM đã thiết lập 317 đội lấy mẫu của các bệnh viện công lập, trung tâm y tế để sẵn sàng đảm bảo công suất lấy mẫu 100.000 mẫu/ngày; khi cần thiết nâng lên 200.000 mẫu/ngày.

Tổ chức tốt công tác cách ly y tế cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19; sẵn sàng triển khai kế hoạch đã xây dựng của thành phố về đảm bảo điều trị trong trường hợp có 50 – 100 người bệnh hoặc tình huống có đến 100 – 200 người bệnh; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị bảo hộ để điều trị tốt cho tất cả bệnh nhân.

Tổ chức khai báo y tế để xét nghiệm kiểm tra COVID-19 đối với tất cả người đi từ Cẩm Giàng, Hải Dương trở về Tp.HCM từ ngày 15/1/2021 và người nhà, người ở cùng nhà theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì việc khai báo y tế để giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra COVID-19 đối với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương có ổ dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế.

TP.HCM DÀNH 1.025 TỶ ĐỒNG CHĂM LO TẾT TÂN SỬU

Cũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, cho biết: do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay số lượng người lao động, công nhân, sinh viên ở lại thành phố dịp tết đông hơn mọi năm. Thành phố đã kịp thời quan tâm, chăm lo tết đến từng đối tượng tại các khu nhà trọ, ký túc xá. Đồng thời chăm lo chu đáo cho người dân tại các khu cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà. Tổng kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 là 1.025 tỉ đồng, tăng gần 12 tỉ đồng so với năm 2020.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình "Tp.HCM vì cả nước, cùng cả nước", thành phố đã tổ chức 13 đoàn do lãnh đạo Tp.HCM làm trưởng đoàn thăm, tặng quà tết cho đồng bào tại 35 tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn, hạn hán trong năm 2020; chia sẻ với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng núi, các vùng biên giới; một số đồn biên phòng các tỉnh đang làm nhiệm vụ ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19 và một số đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc với số tiền 18,8 tỉ đồng.

Theo ông Hoan, trong dịp tết vừa qua, Tp.HCM thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Lãnh đạo thành phố tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng trước tết, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi.

Cụ thể, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các tổ chức, đơn vị rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, người lao động trực trong dịp tết, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp để xử lý các tình huống phát sinh, không để công việc ùn tắc, trì trệ.

UBND Tp.HCM cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố phối hợp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, triển khai thi công xuyên suốt trong dịp Tết Tân Sửu 2021 đối với 2 công trình trọng điểm gồm hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đặc biệt, không có trường hợp cán bộ lãnh đạo tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Không có trường hợp sử dụng xe công đi lễ hội, trừ một số trường hợp thực thi công vụ. Không có trường hợp dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành.

Được biết, sáng 18/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII nhằm đánh giá về tình hình chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1/2021. Tết Tân Sửu được đánh giá là Tết an toàn, với nhiều hình thức tổ chức phong phú và những việc làm thiết thực, tiết giảm các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết để tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phải bắt tay ngay vào công việc, không được quá say sưa với Tết, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.