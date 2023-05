Trong nguy có cơ

Trong khi mọi người đang nói đến một trật tự kinh tế mới có thể được hình thành sau đại dịch và suy thoái - combo càn quét từ cường quốc đến các nước kém phát triển, thì trật tự mới cũng có thể xuất hiện trong từng ngành, lĩnh vực kinh doanh. Sau “cơn bão”, những hạt mầm năng động nhất thường trỗi dậy mạnh mẽ khi “trời quang mây tạnh”.

Hình dung, nếu bối cảnh kinh doanh thuận lợi, các biến số như đại dịch, suy thoái kinh tế, thắt chặt tiền tệ… không xảy ra, vị thế của các nền kinh tế tế trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp nói riêng chắc chắn khó thay đổi. Khi các biến này xuất hiện, cấu trúc vận hành bình thường của nền kinh tế và doanh nghiệp bị thử thách.

Đại dịch đã khiến Couple TX đi chậm lại so với kế hoạch, như hầu hết doanh nghiệp khác do giãn cách, không thể mở rộng. Nhưng nó cũng vô tình để lộ ra những mặt bằng đắc địa mà công ty bán lẻ thời trang tầm trung này khao khát. Khi các đơn vị bán lẻ co cụm trước bão kinh tế hậu đại dịch, Couple TX chớp lấy thời cơ mở mới 8 cửa hàng ở các trung tâm mua sắm và mặt tiền đường sầm uất mà “giai đoạn cao điểm không thể thuê được”, tiết lộ của ông Trần Quang Trường Thanh, CEO của công ty.

Cuối tháng 4.2023, Couple TX đã ra mắt một cửa hàng với concept hoàn toàn mới, không gian mua sắm trẻ trung, hiện đại trong trung tâm thương mại Thiso Mall Sala - điểm check-in mới của giới trẻ ở khu đô thị Thủ Thiêm. “Năm 2023 đánh dấu những thay đổi của Couple TX với việc đổi mới concept và gia tăng mở chuỗi. Chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ mua sắm dễ dàng và có những trải nghiệm hài lòng khi đến với Couple TX”, ông Thanh cho biết.

Đi kèm thay đổi concept cho toàn bộ 45 cửa hàng Couple TX là thay đổi về sản phẩm. Một trong những “con bài” chiến lược sẽ sớm được công ty tung ra, gồm các thiết kế lấy cảm hứng từ Fast & Furious 10, bộ phim được chờ đợi sẽ tạo nên cơn sốt cho các phòng vé Việt mùa hè năm nay. Sự hợp tác với NBC Universal và Couple TX có từ ba năm trước, theo tự bạch.

Đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành và mọi người chưa thể ra rạp, Couple TX tung ra bộ sưu tập F9 phiên bản Fast & Furious 9 để khách hàng dễ dàng mua qua online. Vài tháng sau, Couple TX tiếp tục trình làng Minions Collection 2022. Hai bộ sưu tập này cùng những sản phẩm khác đã mang về cho Couple TX doanh thu cao hơn cả lúc trước đại dịch.

Một mẫu trong bộ sưu tập Minions Collection Couple TX hợp tác với NBC Universal.

Một trong những thách thức của thương hiệu thời trang nội địa trong cuộc chạy đua với các thương hiệu ngoại là việc bắt nhịp xu hướng thời trang thế giới. “Khi chọn urban casual làm nét bản sắc của Couple TX, tức thời trang đa dụng theo phong cách thành thị trẻ trung phóng khoáng, chúng tôi đã thực sự thích thú với hình ảnh và tinh thần của series phim Fast & Furious”, ông Thanh chia sẻ lý do bắt tay với NBC Universal.

“Dĩ nhiên, chúng tôi cũng phải nỗ lực rất lớn trong thời gian dài để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của nhà nhượng quyền khó tính này”, ông Thanh nói.

Có rất nhiều cách để vượt qua giông bão. Có thể co cụm, đợi đến khi cơn bão qua đi - hầu hết doanh nghiệp đang lựa chọn hiện tại. Có đơn vị lại tìm thấy cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho hậu giông bão, bật lên trong lĩnh vực của mình.

Khi bắt tay với NBC Universal và thay đổi toàn bộ chuỗi cửa hàng theo concept mới, Couple TX cho thấy, họ đã tiến gần khách hàng hơn và muốn thay đổi cuộc chơi trong bối cảnh các đối thủ “cài số lùi”.

Những “cơn gió ngược” không hẳn lúc nào cũng tệ. Biết cách “lướt” trên nó, có thể là cơ hội hiếm có để thay đổi những điều bình thường khó làm được.