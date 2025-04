Thanh Hóa tổ chức mời thầu quốc tế siêu dự án 55.000 tỷ đồng

Dự án này có công suất dự kiến 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2030, khi nhu cầu điện năng tăng cao.

Sau khi tái mời thầu, cuộc cạnh tranh giữa các nhà đầu tư quốc tế được dự báo sẽ vô cùng gay gắt, với kỳ vọng sẽ lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án đúng tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng.

TÁI MỜI THẦU VÀ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ MỜI THẦU (HSMT)

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tái mời thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn sau hơn nửa năm gián đoạn.

Ban đầu, dự án được công bố mời thầu vào tháng 7/2024 nhưng phải tạm dừng do các thay đổi về quy định pháp lý, đặc biệt là sự áp dụng của Nghị định 115/2024/NĐ-CP về đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án sử dụng đất.

Sau khi giải quyết những vướng mắc này, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã quyết định phát hành lại Hồ sơ Mời thầu (HSMT) từ ngày 8/4/2025 và kéo dài đến ngày 10/6/2025.

Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt mời thầu lần này là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, giảm từ 58.026 tỷ đồng xuống còn 55.069 tỷ đồng.

Đồng thời, giá trị bảo đảm dự thầu cũng được điều chỉnh giảm từ 580,26 tỷ đồng xuống còn 275,345 tỷ đồng (tương đương 11,23 triệu USD). Những điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và đảm bảo tính khả thi của dự án trong bối cảnh các chính sách và quy định pháp lý mới.

Ngoài ra, HSMT mới cũng điều chỉnh yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 8.260 tỷ đồng (tương đương 337 triệu USD) và có khả năng huy động vốn vay lên đến 55.069 tỷ đồng (tương đương 2,246 tỷ USD). Những thay đổi này đều hướng đến việc chọn ra những nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng.

CẠNH TRANH GAY GẮT GIỮA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Sau khi phát hành HSMT, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã công bố danh sách ngắn của 5 nhà đầu tư tiềm năng lọt vào vòng đấu thầu. Các nhà đầu tư này bao gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn SOVICO - JERA Co., Inc. (Nhật Bản); Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn T&T; Liên danh Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc - Tổng công ty Khí Hàn Quốc - Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Daewoo - Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát; Gulf Energy Development Public Company Limited (Thái Lan); và SK Innovation Co., Ltd. (Hàn Quốc).

Đây đều là những tập đoàn lớn, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kinh nghiệm trong các dự án năng lượng quy mô lớn.

Với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế có tiếng, cuộc cạnh tranh giữa các bên sẽ rất khốc liệt. Việc lựa chọn nhà đầu tư mạnh nhất không chỉ giúp đảm bảo tiến độ thi công dự án mà còn có thể mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả về công nghệ, thiết kế, cũng như quản lý dự án.

Từ đó, dự án sẽ được triển khai đúng như kế hoạch, đáp ứng được mục tiêu cung cấp nguồn điện bền vững cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng.

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn là một trong những dự án năng lượng quan trọng quốc gia, được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong giai đoạn quy hoạch điện VIII (2025-2030).

Dự án có công suất 1.500 MW và sử dụng khí hóa lỏng (LNG) làm nguồn nhiên liệu chính, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện từ nhiệt điện than và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Dự án này sẽ đóng góp vào chiến lược phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam, đồng thời giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư rất chi tiết, gồm 6 bước từ việc chuẩn bị và phát hành HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu, đến ký kết hợp đồng mua bán điện và các thỏa thuận hợp tác.

Mỗi bước sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu. Dự án sẽ được triển khai với sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn mang lại lợi ích cho tỉnh Thanh Hóa và có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Với công suất 1.500 MW và việc sử dụng khí LNG làm nguồn nhiên liệu, dự án này sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường và góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam. Đồng thời, dự án cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực, tạo ra hàng nghìn việc làm trong quá trình thi công và vận hành nhà máy.

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà đầu tư quốc tế sẽ giúp chọn ra được đối tác mạnh mẽ, có khả năng triển khai dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.